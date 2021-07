Australian Open: Craig Tiley preoccupato per il torneo “I giocatori non vogliono le restrizioni”

I giocatori rifiutano le restrizioni per l’Australian Open 2022? Questa è la conclusione che si può trarre ascoltando Craig Tiley, direttore dell’Australian Open, nella sua ultima intervista con una radio locale. A quanto pare, le restrizioni che sono in atto in questo momento a Melbourne potrebbero continuare nel prossimo gennaio, un pedaggio che i giocatori professionisti non sarebbero disposti a ripetere per un altro anno.

“Se le condizioni sono quelle attuali, potremmo non essere in grado di farle accettare ai giocatori. In questo momento, nelle nostre conversazioni iniziali con loro, la sensazione è che non sarebbero disposti ad accettarle, semplicemente perché questo non è quello che stanno facendo attualmente nel mondo“, ha detto Tiley.