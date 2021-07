Gianluigi Quinzi: “Ringrazio tutti coloro che in questi anni mi sono stati vicini con il loro interesse ed affetto, la mia famiglia, i miei amici e tutti coloro che mi hanno supportato”

Gianluigi Quinzi ha confermato nella giornata di ieri il suo ritiro dal tennis. Il vincitore del torneo di Wimbledon 2013 dichiara sui social: “Qualche volta nella vita siamo chiamati a prendere decisioni importanti e irreversibili. Oggi è il mio turno. Lascio il tennis giocato con la serenità di chi sa di aver dato sempre il massimo e la consapevolezza che giocare era diventato più un peso che un piacere. So di avere dato tanto per questo sport ma di aver ricevuto in cambio anche belle soddisfazioni, soprattutto a livello giovanile.”

“Un’esperienza unica che terrò sempre con me. Ringrazio tutti coloro che in questi anni mi sono stati vicini con il loro interesse ed affetto, la mia famiglia, i miei amici e tutti coloro che mi hanno supportato. Il tennis italiano sta vivendo finalmente un momento magico al maschile dopo tanto e forse troppo tempo. Mi avrebbe fatto piacere farne parte. Tanti infortuni, un po’ di sfortuna, qualche scelta imperfetta ed un carattere un po’ ansioso purtroppo non l’hanno permesso,”

“Spingendomi a questa decisione, coerentemente con gli obiettivi che mi ero promesso , oggi non piu raggiungibili . Nel mio piccolo ho la convinzione di aver fatto un pò da apripista con la mia storia a questa ondata tricolore che irrompe, e questo mi rende sereno e felice.

Per questo senza rimorsi o rancori rivolgo un grazie a tutti, certo che chiuso un capitolo importante, se ne apriranno altri con tante opportunità che proverò a saper cogliere.”