Wimbledon: Si ritira Tommy Paul. Yasutaka Uchiyama lucky loser sarà l’avversario di Carlos Alcaraz

Cambiamento dell’ultimo minuto nel sorteggio del singolare maschile a Wimbledon 2021. Un infortunio non permetterà all’americano Tommy Paul, che sarebbe stato il primo rivale di Carlos Alcaraz, di essere al via.

Il suo sostituto sarà il giapponese Yasutaka Uchiyama, numero 116 del mondo, che affronterà il giocatore di Murcia martedì prossimo.

Wimbledon – Parte Alta

(1) N. Djokovic vs J. Draper

M. Barrios Vera vs K. Anderson

A. Seppi vs J. Sousa

D. Kudla vs (30) A. Davidovich Fokina

(17) C. Garin vs B. Zapata Miralles

M. Polmans vs Y-H. Lu

P. Martinez vs S. Travaglia

C. O’Connell vs (13) G. Monfils

(9) D. Schwartzman vs B. Paire

M. Cecchinato vs L. Broady

J. Vesely vs Y. Hanfmann

M. Fucsovics vs (19) J. Sinner

(26) F. Fognini vs A. Ramos-Vinolas

P. Cuevas vs L. Djere

L. Harris vs R. Berankis

F. Delbonis vs (5) A. Rublev

(3) S. Tsitsipas vs F. Tiafoe

R. Carballes Baena vs V. Pospisil

E. Gerasimov vs J. Clarke

M. McDonald vs (25) K. Khachanov

(22) D. Evans vs F. Lopez

D. Lajovic vs G. Simon

Z. Zhang vs A. Hoang

S. Korda vs (15) A. De Minaur

(10) D. Shapovalov vs P. Kohlschreiber

P. Herbert vs P. Andujar

O. Otte vs A. Rinderknech

A. Murray vs (24) N. Basilashvili

(27) R. Opelka vs D. Koepfer

S. Kwon vs D. Masur

F. Bagnis vs M. Kecmanovic

J. Millman vs (8) R. Bautista Agut

Wimbledon – Parte Bassa

(7) M. Berrettini vs G. Pella

B. Van De Zandschulp vs G. Barrere

C. Moutet vs A. Bedene

Y. Nishioka vs (28) J. Isner

(20) A. Karatsev vs J. Chardy

J. Munar vs I. Ivashka

K. Nishikori vs A. Popyrin

J. Thompson vs (12) C. Ruud

(16) F. Auger-Aliassime vs T. Monteiro

J-W. Tsonga vs M. Ymer

J. Londero vs G. Mager

N. Kyrgios vs (21) U. Humbert

(31) T. Fritz vs B. Nakashima

S. Johnson vs D. Novak

T. Sandgren vs N. Gombos

T. Griekspoor vs (4) A. Zverev

(6) R. Federer vs A. Mannarino

R. Gasquet vs Y. Sugita

F. Krajinovic vs A. Bolt

L. Pouille vs (29) C. Norrie

(23) L. Sonego vs P. Sousa

D. Galan vs F. Coria

J. Duckworth vs R. Albot

S. Querrey vs (11) P. Carreno Busta

(14) H. Hurkacz vs L. Musetti

E. Ruusuvuori vs M. Giron

M. Kukushkin vs A. Bublik

F. Verdasco vs (18) G. Dimitrov

(32) M. Cilic vs S. Caruso

M. Trungelliti vs B. Bonzi

Y. Uchiyama vs C. Alcaraz

J. Struff vs (2) D. Medvedev