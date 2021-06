L’ATP sulla PTPA di Djokovic: “Stanno dividendo i giocatori”

L’ATP, il principale organismo del tennis maschile del mondo, ha rilasciato una dichiarazione mercoledì per affrontare la recente nomini nella PTPA, fondata nell’agosto dello scorso anno da Novak Djokovic e Vasek Pospisil.

“Proteggere e promuovere gli interessi dei giocatori è stato un principio fondamentale dell’ATP fin dalla sua fondazione come associazione di giocatori nel 1972. Nel 1990, questo è stato ulteriormente rafforzato con la formazione dell’ATP Tour (circuito), una partnership paritaria tra giocatori e tornei. Con questo, i giocatori hanno ottenuto qualcosa di unico nello sport: una voce uguale in tutte le decisioni che riguardano il circuito”.

Nella nota si legge anche la critica alla formazione della PTPA. “Al contrario, la creazione di un’entità separata offre una chiara sovrapposizione, divide i giocatori e frammenta ulteriormente il tennis. La frammentazione è stata costantemente identificata come la più grande minaccia al potenziale di crescita del tennis dai maggiori esperti dentro e fuori questo sport, qualcosa che l’ATP sta attualmente lavorando per risolvere la questione”.

Questo comunicato arriva dopo che due giorni fa la PTPA ha annunciato la nomina di Adam Larry come direttore esecutivo, e di Carrie Gerlach Cecil come responsabile della comunicazione.

L’associazione ha mominato anche il proprio Advisory Board, un comitato consultivo che nelle organizzazioni non presenta il carattere formale del consiglio di amministrazione, e presenta indicazioni o pareri di natura non vincolante.

Per la PTPA, lo compongono Bill Ackman, Michael Hirshfeld, Rebecca Macdonald, Katarina Pijetlovic e Anton Rabie.