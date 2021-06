WTA Berlino e Birmingham: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE). Niente da fare per Camila Giorgi eliminata al secondo ostacolo

Semaforo rosso per Camila Giorgi nel secondo turno del torneo WTA 250 di Birmingham.

La 29enne di Macerata, n.76 del ranking, ha ceduto 26 63 64, dopo una battaglia di quasi due ore e mezza, alla croata Donna Vekic, n.54 WTA e terza favorita del seeding.

Nel terzo e decisivo set la numero uno azzurra con un altro doppio fallo ha ceduto la battuta nel primo gioco. La Vekic ne ha approfittato per salire 2-0 e nel terzo game ha fallito due chance per il doppio break (2-1). Che è invece arrivato nel quinto, sempre confezionato da un doppio fallo di Camila (4-1).

La croata ha mancato un match-point nel settimo game e poi l’azzurra, improvvisamente rimessasi a tirare a tutto braccio e in campo, dal 5-1 si è riavvicinata (5-4) dopo aver strappato la battuta a Vekic (alla settima palla-break) in un interminabile ottavo gioco durato 22 punti con altri tre match-point mancati da Donna.

Ma nel decimo game Vekic ha archiviato la pratica (6-4) al quinto match-point complessivo. Un vero peccato.

WTA 500 Berlino (Germania) – 2° Turno, erba

WTA WTA Berlin Alexandrova E. Alexandrova E. 6 7 Svitolina E. Svitolina E. 4 5 Vincitore: Alexandrova E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Alexandrova E. 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Svitolina E. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Alexandrova E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Svitolina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Alexandrova E. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Svitolina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Alexandrova E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Svitolina E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Alexandrova E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Svitolina E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alexandrova E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Svitolina E. 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Alexandrova E. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Svitolina E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Alexandrova E. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Svitolina E. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Alexandrova E. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Svitolina E. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Alexandrova E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Svitolina E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alexandrova E. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Svitolina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

11:00 R16 Alexandrova – Svitolina (2)

12:30 R16 Cornet – Andreescu (3)



WTA WTA Berlin Cornet A. Cornet A. 7 7 Andreescu B. Andreescu B. 6 5 Vincitore: Cornet A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Cornet A. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Andreescu B. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Cornet A. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Andreescu B. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Cornet A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Andreescu B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Cornet A. 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 Andreescu B. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Cornet A. 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Andreescu B. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Cornet A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Andreescu B. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Andreescu B. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 6-5 → 6-6 Cornet A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Andreescu B. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Cornet A. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Andreescu B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Cornet A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Andreescu B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Cornet A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Andreescu B. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Cornet A. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Andreescu B. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Cornet A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

14:00 R16 Bencic (5) – Martic



WTA WTA Berlin Bencic B. Bencic B. 6 6 Martic P. Martic P. 3 4 Vincitore: Bencic B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Martic P. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Bencic B. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Martic P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Bencic B. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Martic P. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Bencic B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Martic P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Bencic B. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Martic P. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Bencic B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Martic P. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Bencic B. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Martic P. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Bencic B. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 2-2 → 3-2 Martic P. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Bencic B. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Martic P. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Bencic B. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

15:30 R16 Sabalenka (1) – Keys



WTA WTA Berlin Sabalenka A. Sabalenka A. 4 6 5 Keys M. Keys M. 6 1 7 Vincitore: Keys M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Sabalenka A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Keys M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Sabalenka A. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Keys M. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Sabalenka A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Keys M. 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Sabalenka A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Keys M. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Sabalenka A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Keys M. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Sabalenka A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Keys M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Sabalenka A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Keys M. 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Sabalenka A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Keys M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Sabalenka A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Keys M. 15-0 30-0 1-0 → 1-1 Sabalenka A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Keys M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Sabalenka A. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Keys M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Sabalenka A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Keys M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Sabalenka A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Keys M. 15-0 30-0 0-3 → 0-4 Sabalenka A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Keys M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Sabalenka A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

12:00 QF Guara / Krawc (3) – Kuder / Vondr



WTA WTA Berlin Guarachi A. / Krawczyk D. Guarachi A. / Krawczyk D. 6 5 Kudermetova V. / Vondrousova M. Kudermetova V. / Vondrousova M. 7 7 Vincitore: Kudermetova V. / Vondrousova M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-6 → 5-7 Kudermetova V. / Vondrousova M. 0-15 15-15 30-15 5-5 → 5-6 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Kudermetova V. / Vondrousova M. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Kudermetova V. / Vondrousova M. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Kudermetova V. / Vondrousova M. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Kudermetova V. / Vondrousova M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Kudermetova V. / Vondrousova M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Kudermetova V. / Vondrousova M. 15-0 40-0 6-5 → 6-6 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Kudermetova V. / Vondrousova M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Kudermetova V. / Vondrousova M. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Kudermetova V. / Vondrousova M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Kudermetova V. / Vondrousova M. 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Guarachi A. / Krawczyk D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Kudermetova V. / Vondrousova M. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Guarachi A. / Krawczyk D. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

13:30 QF Muham / Pegul – Fichm / Olmos



WTA WTA Berlin Muhammad A. / Pegula J. Muhammad A. / Pegula J. 4 6 5 Fichman S. / Olmos G. Fichman S. / Olmos G. 6 1 10 Vincitore: Fichman S. / Olmos G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 Muhammad A. / Pegula J. 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 2-6 2-7 3-7 4-7 4-8 5-8 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Muhammad A. / Pegula J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Fichman S. / Olmos G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-1 → 5-1 Muhammad A. / Pegula J. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Fichman S. / Olmos G. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Muhammad A. / Pegula J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Fichman S. / Olmos G. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Muhammad A. / Pegula J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Fichman S. / Olmos G. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Muhammad A. / Pegula J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Fichman S. / Olmos G. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Muhammad A. / Pegula J. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Fichman S. / Olmos G. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Muhammad A. / Pegula J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Fichman S. / Olmos G. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Muhammad A. / Pegula J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Fichman S. / Olmos G. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Muhammad A. / Pegula J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

15:00 QF Melic / Schuu (1) – Kato / Vorac



WTA WTA Berlin Melichar N. / Schuurs D. Melichar N. / Schuurs D. 6 6 Kato M. / Voracova R. Kato M. / Voracova R. 1 3 Vincitore: Melichar N. / Schuurs D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Kato M. / Voracova R. 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Kato M. / Voracova R. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Melichar N. / Schuurs D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Kato M. / Voracova R. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Melichar N. / Schuurs D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Kato M. / Voracova R. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Melichar N. / Schuurs D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kato M. / Voracova R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Melichar N. / Schuurs D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 6-1 Kato M. / Voracova R. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Kato M. / Voracova R. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Melichar N. / Schuurs D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Kato M. / Voracova R. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Melichar N. / Schuurs D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

WTA 250 Birmingham (Regno Unito) – 2° Turno, erba

Ann Jones Court – 0re 12

R16 Garcia – Bouzkova (8)



WTA WTA Birmingham Garcia C. Garcia C. 3 0 Bouzkova M. Bouzkova M. 6 6 Vincitore: Bouzkova M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Garcia C. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Bouzkova M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Garcia C. 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Bouzkova M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Garcia C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Bouzkova M. 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Garcia C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Bouzkova M. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Garcia C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Bouzkova M. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Garcia C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Bouzkova M. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Garcia C. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Bouzkova M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Garcia C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R16 Tomljanovic – Vandeweghe



WTA WTA Birmingham Tomljanovic A. Tomljanovic A. 6 4 3 Vandeweghe C. Vandeweghe C. 4 6 6 Vincitore: Vandeweghe C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Tomljanovic A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Vandeweghe C. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Tomljanovic A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Vandeweghe C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Tomljanovic A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Vandeweghe C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Tomljanovic A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Vandeweghe C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Tomljanovic A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Vandeweghe C. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Tomljanovic A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Vandeweghe C. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Tomljanovic A. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Vandeweghe C. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Tomljanovic A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Vandeweghe C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Tomljanovic A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Vandeweghe C. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Tomljanovic A. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Vandeweghe C. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Tomljanovic A. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Vandeweghe C. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Tomljanovic A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Vandeweghe C. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Tomljanovic A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Vandeweghe C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Tomljanovic A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Vandeweghe C. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Tomljanovic A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R16 Giorgi – Vekic (3)



WTA WTA Birmingham Giorgi C. Giorgi C. 6 3 4 Vekic D. Vekic D. 2 6 6 Vincitore: Vekic D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Vekic D. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Vekic D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Giorgi C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Vekic D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Giorgi C. 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Vekic D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Vekic D. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Giorgi C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Vekic D. 15-0 30-0 3-5 → 3-6 Giorgi C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Vekic D. 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Giorgi C. 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Vekic D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Giorgi C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Vekic D. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Vekic D. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Vekic D. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Giorgi C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Vekic D. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Vekic D. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Giorgi C. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Vekic D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

R16 Zhang (6) – Watson



WTA WTA Birmingham Zhang S. • Zhang S. 0 2 Watson H. Watson H. 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Zhang S. 2-5 Zhang S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Watson H. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Zhang S. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Watson H. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Zhang S. 0-15 15-15 15-0 40-0 0-2 → 1-2 Watson H. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Zhang S. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 1 – Ore 12

R16 Doleh / McNal (4) – Jabeu / Perez



WTA WTA Birmingham Dolehide C. / McNally C. Dolehide C. / McNally C. 4 6 Jabeur O. / Perez E. Jabeur O. / Perez E. 6 7 Vincitore: Jabeur O. / Perez E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Jabeur O. / Perez E. 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Dolehide C. / McNally C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Jabeur O. / Perez E. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Dolehide C. / McNally C. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Jabeur O. / Perez E. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Dolehide C. / McNally C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Jabeur O. / Perez E. 15-0 40-0 4-1 → 4-2 Dolehide C. / McNally C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Jabeur O. / Perez E. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Dolehide C. / McNally C. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jabeur O. / Perez E. 15-0 30-0 30-30 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Dolehide C. / McNally C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jabeur O. / Perez E. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 Dolehide C. / McNally C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 Jabeur O. / Perez E. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Dolehide C. / McNally C. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Jabeur O. / Perez E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Dolehide C. / McNally C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Jabeur O. / Perez E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Dolehide C. / McNally C. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Jabeur O. / Perez E. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Dolehide C. / McNally C. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1R Ferro (7) – Mladenovic



WTA WTA Birmingham Ferro F. Ferro F. 6 3 4 Mladenovic K. Mladenovic K. 3 6 6 Vincitore: Mladenovic K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Ferro F. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Mladenovic K. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Ferro F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Mladenovic K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Ferro F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Mladenovic K. 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Ferro F. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Mladenovic K. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Ferro F. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Mladenovic K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ferro F. 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Mladenovic K. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Ferro F. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Mladenovic K. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Ferro F. 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Mladenovic K. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Ferro F. 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Mladenovic K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Ferro F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Mladenovic K. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Ferro F. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Mladenovic K. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Ferro F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Mladenovic K. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ferro F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Mladenovic K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ferro F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Mladenovic K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

R16 Wacha / Wang – Chan / Chan (2)



WTA WTA Birmingham Wachaczyk J. / Wang Y. Wachaczyk J. / Wang Y. 5 2 Chan H. / Chan L. Chan H. / Chan L. 7 6 Vincitore: Chan H. / Chan L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Wachaczyk J. / Wang Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 Chan H. / Chan L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Wachaczyk J. / Wang Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Chan H. / Chan L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Wachaczyk J. / Wang Y. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Chan H. / Chan L. 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Wachaczyk J. / Wang Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Chan H. / Chan L. 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Wachaczyk J. / Wang Y. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Chan H. / Chan L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Wachaczyk J. / Wang Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Chan H. / Chan L. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Wachaczyk J. / Wang Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Chan H. / Chan L. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Wachaczyk J. / Wang Y. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Chan H. / Chan L. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Wachaczyk J. / Wang Y. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Chan H. / Chan L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Wachaczyk J. / Wang Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Chan H. / Chan L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

R16 Hsieh / Merte (1) – Stosu / Vande (non prima delle ore 18)