Daniil Medvedev arrabbiato per la mancanza di pubblco nel serale: “questo match poteva essere visto da molte persone” e sul match point battuto da sotto “Era solo una questione tattica”

Daniil Medvedev : “La nostra gara era il match del giorno ma gli organizzatori del Roland Garros hanno preferito Amazon al pubblico, è chiaro.

Capisco gli sponsor e capisco che devono pagare soldi ai tennisti ma questo match poteva essere visto da molte persone mentre con Amazon non c’erano persone. Quest’anno stiamo guadagnado il 15 % dei soldi in meno, quindi mi chiedo dove sono i soldi di Amazon?”.

“Ogni volta che non vinco un torneo sono deluso, qui a Parigi mi sono sentito bene subito e quindi pensavo di poter fare dei buoni risultati. Devo dire che avrei firmato ad inizio torneo per essere eliminato da Tsitsipas ai Quarti di finale, soprattutto visto i nostri precedenti.

Ho fatto un gran torneo e ho lottato fino all’ultimo punto. La terra rossa? Per me è stato più difficile convertire le palle break ed è così in tutto il torneo, ma oggi mi sono sentito meglio sulla terra battuta.

Nel tennis contano pochi punti, ho visto gare dove il tennista che vinceva 5-1 perdeva il set e ho visto punti che ho mandato fuori per millimetri. Credo che alla fine avevamo un gioco simile e lui è stato più bravo nei punti decisivi, è stato un grande match.

Sono stato un po’ sfortunato, non ho nulla da dire ma vedremo quanto saremo nei precedenti quando io avrò 35 anni e lui 33. Ogni match nostro è diverso, lui è un gran tennista ed è per questo che ha vinto.”

“Il servizio battuto da sotto? Ci ho pensato per tutto il match, volevo farlo in un momento importante, soprattutto perché lui giocava molto indietro nel campo e penso poteva funzionare. Non sapevo quando farlo ed ho deciso di volerlo fare in quel momento.

Era solo una questione tattica , non direi che è stato un mio errore. Forse la prossima volta non lo farò”.