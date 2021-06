Dal Roland Garros: Fabio Fognini “Arrivato a Parigi, mi sono detto che dovevo fare qualcosa di più rispetto a quello che avevo combinato fin qui in questa stagione”. Parlano anche Trevisan e Zverev (con il video delle partita di oggi)

Fabio Fognini : “Arrivato a Parigi, mi sono detto che dovevo fare qualcosa di più rispetto a quello che avevo combinato fin qui in questa stagione. O almeno, tentare a fare qualcosa in più. Mi sono detto di lottare, di dare il massimo, di provarci sempre fino alla fine. Il Roland Garros è senza dubbio il torneo dei miei sogni. Sono contento di aver vinto in tre set, cosa che non è mai semplice”.

HL Fognini



Punto Fognini: accelerazione dritto



Martina Trevisan : “Nel primo set quando ero in vantaggio credo di aver avuto troppa fretta ma si è trattato di frangenti molto piccoli. Mi dispiace perchè ho avuto alla fine più chance di lei, ma purtroppo è andata così.

Rispetto a Roma sono molto più tranquilla. Roma è stato un torneo molto difficile per me emotivamente, avevo talmente tante cose per la testa che non sono riuscita a chiudere quando ho avuto la chance. Anche le giocatrici che ho incontrato in questo torneo sono state molto più forti di Shvedova, che è in un punto molto particolare della sua carriera.”

HL Trevisan



Alexander Zverev : “Non è stato un match facile, contro Safiullin, e anche se l’ho vinto in tre set, avrei potuto perderne uno o due. Lo conosco bene, abbiamo frequentato spesso gli stessi tornei, poi ha avuto tanti infortuni che lo hanno frenato, ma ha un gran potenziale. Ha giocato un incontro di alto livello, e io sono contento di averlo chiuso abbastanza in fretta. È qualcosa che potrebbe tornarmi utile nel corso del torneo”.

Il mio servizio? Ci ho lavorato molto, sì, e adesso vedo i frutti. Non c’è stato un momento di svolta, in questo fondamentale, ma solo un processo costante di miglioramento. Rispetto alle ultime stagioni, ora incontro molte meno difficoltà”.

HL Zverev