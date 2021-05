Medvedev fiducioso per il Roland Garros: “È come se non fossi sulla terra battuta”

Può sembrare una bugia, considerando la sua mancanza di attitudine sulla terra battuta, ma Daniil Medvedev è sicuro di disputare un buon Roland Garros.

Il numero due del mondo è apparso al Media Day dove ha parlato dei suoi sentimenti per il secondo Grand Slam della stagione. “Ho già fatto il primo allenamento e la verità è che mi sono sentito incredibilmente bene. La mia performance è stata buona, è come se non fossi sulla terra battuta. Non so se sono le palle da gioco”.

“L’anno scorso abbiamo già giocato con queste palle Wilson ma faceva così freddo che non sentivo bene le palle. Penso che quest’anno mi beneficeranno molto e la sensazione che ho è che posso fare qualcosa di veramente buono. Spero di affrontare all’inizio qualcuno che non sia specialista sul rosso, ma per essere onesti devo dire che le mie aspettative sono molto alte”, ha concluso.

Vale la pena ricordare che Daniil Medvedev affronterà il kazako Alexander Bublik al primo turno del Roland Garros.