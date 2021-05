Tornei in Italia: riprogrammati il Bonfiglio e il G2 di Salsomaggiore. Arrivano due ITF a L’Aquila

Quattro tornei Futures in Italia, di cui tre in settimane consecutive a partire dal 7 giugno: è questo quanto emerge dal nuovo calendario pubblicato dall’ITF sul proprio sito ufficiale. Ad aprire le danze sarà l’imperdibile $15.000 di Gaiba, in programma sull’erba outdoor dal 7 giugno: nelle due settimane successive si giocherà a Genova e Bergamo per altri due eventi da $15.000 sulla terra battuta. Sempre sul “rosso”, a L’Aquila, si concluderà questa mini-parentesi di tornei Future sul nostro territorio, con la speranza che nelle prossime settimane il calendario possa riempirsi ulteriormente.

CIRCUITO FUTURE

M15 Gaiba (erba outdoor) – dal 7 giugno

M15 Genova (terra outdoor) – dal 14 giugno

M15 Bergamo (terra outdoor) – dal 21 giugno

M15 L’Aquila (terra outdoor) – dal 12 luglio

Sarà il torneo da $25.000 di Grado, in programma la prossima settimana, a fare da “apripista” stagionale per quanto concerne gli eventi femminili del circuito ITF in Italia: l’ultima edizione della manifestazione, disputata nel settembre 2020, premiò la tedesca Sina Herrmann (6-4 7-5 in finale ai danni della belga Lara Salden). L’ITF ha programmato un altro evento ITF, da $15.000 di montepremi, a L’Aquila: lo “start”, in questo caso, sarà dato il 21 giugno prossimo.

CIRCUITO ITF

W25 Grado (terra outdoor) – dal 31 maggio

W15 L’Aquila (terra outdoor) – dal 21 giugno

A poco meno di nove mesi dalla conclusione dell’ultimo torneo internazionale Under 18 sul territorio italiano (il 18 ottobre 2020 si concluse il G5 di Pescara, vinto da Daniel Bagnolini e Klara Novakova), il circuito giovanile tornerà nel nostro Paese con il prestigioso Trofeo Bonfiglio, riprogrammato dall’ITF nella settimana del 12 luglio 2021. Sui campi in terra battuta outdoor del “Bonacossa” di Milano, dunque, si potrà finalmente tornare a respirare aria di grande tennis ad oltre due anni dall’ultima volta: nell’edizione del 2019, disputata come da tradizione nel mese di maggio, si imposero il ceco Jonas Forejtek e la statunitense Alexa Noel.

Oltre al Grado A milanese, nell’estate italiana ci sarà spazio anche per il G2 di Salsomaggiore Terme: in Emilia Romagna, a due anni dalle affermazioni di Francesco Passaro e Alina Charaeva, si scenderà in campo a partire dal 23 agosto 2021.

CIRCUITO JUNIORES

GA Milano – Trofeo Bonfiglio (terra outdoor) – dal 12 luglio

G2 Salsomaggiore (terra outdoor) – dal 23 agosto