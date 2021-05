ATP Ginevra: Il Tabellone Principale. Ritorna in campo Roger Federer. Sono tre gli azzurri al via

ATP 250 Ginevra – Il Tabellone Principale

(1) Federer, Roger vs Bye

Thompson, Jordan vs Andujar, Pablo

Cilic, Marin vs (WC) Stricker, Dominic Stephan

Fucsovics, Marton vs (5) Garin, Cristian

(3) Ruud, Casper vs Bye

Sandgren, Tennys vs Caruso, Salvatore

Lopez, Feliciano vs Qualifier

Koepfer, Dominik vs (7) Paire, Benoit

(8) Mannarino, Adrian vs (WC) Cazaux, Arthur

Qualifier vs Opelka, Reilly

Verdasco, Fernando vs Qualifier

Bye vs (4/WC) Dimitrov, Grigor

(6) Fognini, Fabio vs Pella, Guido

Monteiro, Thiago vs Djere, Laslo

Travaglia, Stefano vs Qualifier

Bye vs (2) Shapovalov, Denis