Challenger Roma 2: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo 5 azzurri (LIVE)

Challenger Roma 2 – Quarti di Finale

Campo Centrale – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Cem Ilkel vs Lorenzo Giustino 2T



Cem Ilkel vs Lorenzo Giustino

2. [8] Alessandro Giannessi vs [PR] Thanasi Kokkinakis



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Nino Serdarusic vs Cem Ilkel OR Lorenzo Giustino (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Campo 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Hugo Gaston / Tristan Lamasine



Il match deve ancora iniziare

2. Juan Manuel Cerundolo vs [WC] Giulio Zeppieri



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Flavio Cobolli vs [SE] Andrea Pellegrino (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Campo 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [2] Rafael Matos / Felipe Meligeni Rodrigues Alves



Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs [2] Rafael Matos / Felipe Meligeni Rodrigues Alves

2. [3] Albano Olivetti / Matt Reid vs Guido Andreozzi / Guillermo Duran



Il match deve ancora iniziare

3. Ruben Bemelmans / Andre Goransson vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul OR [2] Rafael Matos / Felipe Meligeni Rodrigues Alves (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow OR Hugo Gaston / Tristan Lamasine vs [3] Albano Olivetti / Matt Reid OR Guido Andreozzi / Guillermo Duran