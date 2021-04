Novak Djokovic sui vaccini: ” Spero che non sia obbligatorio. Non dovrebbe esserlo”

Novak Djokovic, numero uno del mondo, è tornato sul tema dei vaccini. Il tennista 33enne dichiara che non ha ancora deciso se si vaccinerà o meno.

“Terrò per me la decisione se vaccinarmi o meno. Spero che la gente possa rispettarlo. Spero di non essere connotato come qualcuno che è pro o contro i vaccini. Tutti dovrebbero avere l’opportunità di vaccinarsi se lo vorranno fare. È una decisione individuale. Ho sentito che molti tennisti hanno deciso di farlo durante questo torneo e sono stato felice di questo”.

Djokovic ha insistito che nessuno dovrebbe essere costretto a vaccinarsi. “Ogni persona dovrebbe decidere se farsi vaccinare o meno. Non voglio essere coinvolto in nessun tipo di campagna, a favore o contro. Spero che non sia obbligatorio. Non dovrebbe esserlo e come ho già detto non so ancora se lo farò o meno”.