ATP Cagliari: Lorenzo Sonego ad un passo dalla sconfitta si rialza e conquista le semifinali

Bellissima rimonta di Lorenzo Sonego che ad un passo dal baratro si è qualificato per le semifinali del torneo ATP 250 di Cagliari.

Sonego ha sconfitto questo pomeriggio nei quarti di finale il tedesco Yannick Hanfmann classe 1991 e n.105 ATP con il risultato di 36 76 (6) 63 dopo 2 ore e 44 minuti di partita.

In semifinale Lorenzo Sonego sfiderà Taylor Fritz classe 1997 e n.30 del mondo.

L’azzurro era sotto nel punteggio di un set e 3 a 5 nel secondo parziale quando il tedesco ha servito per il match sul 5 a 4 ma ha perso il turno di battuta a 15.

Sul 5 pari Lorenzo annullava una delicata palla break che avrebbe mandato a servire per il match nuovamente Yannick.

Nel tiebreak l’azzurro sotto per 0 a 3 e per 2 a 4, con um minibreak, recuperava lo svantaggio e dopo aver mancato due palle set sul 6 a 4, alla terza a disposizione chiudeva la frazione per 8 punti a 6.

Nel terzo e decisivo set Lorenzo brekkava l’avversario nel primo gioco e dopo aver annullato sul 2 a 1 una palla per il controbreak, metteva a segno il secondo break del parziale nel nono game chiudendo la partita per 6 a 3.

0 Aces 18 Double Faults 061% (59/96) 1st Serve 67% (70/105)76% (45/59) 1st Serve Points Won 63% (44/70)43% (16/37) 2nd Serve Points Won 60% (21/35)20% (1/5) Break Points Saved 67% (6/9)16 Service Games Played 1437% (26/70) 1st Serve Return Points Won 24% (14/59)40% (14/35) 2nd Serve Return Points Won 57% (21/37)33% (3/9) Break Points Converted 80% (4/5)14 Return Games Played 1664% (61/96) Service Points Won 62% (65/105)38% (40/105) Return Points Won 36% (35/96)50% (101/201) Total Points Won 50% (100/201)