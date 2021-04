Domani alle ore 19 italiane in campo Jannik Sinner nella finale del torneo Masters 1000 di Miami

Jannik Sinner continua la sua corsa verso la storia, dentro la storia: dopo l’impresa di ieri sera a Miami, il 19enne di Sesto Pusteria è diventato il più giovane italiano a centrare la finale di un Masters 1000, battendo Roberto Bautista Agut. Domenica alle 19 sfiderà Hubert Hurkacz che nell’altra semifinale ha sconfitto Rublev.

Non che ci fosse bisogno di conferme, ma il successo del solidissimo Bautista su Medvedev, testa di serie numero 1, non è stato casuale. Sinner però è davvero un mostro a livello mentale e l’ha dimostrato una volta di più, in una giornata in cui non sempre è riuscito a esprimere il suo miglior tennis: ha reagito nel momento di maggiore difficoltà, non si è sciolto, aggrappandosi invece alle sue certezze. E così, dopo tre set tiratissimi, è arrivato il bis su Bautista ottenuto due settimane fa a Dubai, in un contesto ancora più prestigioso. L’azzurro sale virtualmente almeno al 21° posto del ranking ATP, mentre nella Race resta in piena corsa per le Finals di Torino. Ma quello è il futuro: c’è un presente tutto da godere.

L’altoatesino, a 19 anni e 7 mesi, è diventato anche il più giovane tennista a centrare la finale di un Masters 1000, dopo Rafael Nadal nel 2005 (Madrid). Il più giovane in assoluto a raggiungere la finale di un “1000” è stato Michael Chang nel 1990 (18 anni e 5 mesi).

Nella domenica di Pasqua, l’allievo di Riccardo Piatti giocherà la sua terza finale ATP in carriera. La seconda stagionale, dopo quella vinta a Melbourne. Dall’altra parte della rete trova il polacco Hubert Hurkacz, numero 37 del ranking. Sinner ed il 24enne di Wroclaw si conoscono benissimo. I due un paio di settimane fa hanno giocato il doppio insieme a Dubai, ripetendo l’esperienza di Melbourne dove erano arrivati nei quarti. Sarà il primo scontro diretto tra loro. Nel live ranking Hurkacz occupa attualmente la 24° posizione. Ancora più impressionante la loro corsa verso le ATP Finals di Torino, dove si trovano – entrambi con 995 punti – al sesto posto. Se Sinner dovesse aggiudicarsi il titolo (sarebbe il terzo in carriera) si porterebbe al 14° posto del ranking. Clamoroso, Jannik. E ora c’è da completare l’opera.

Grandstand – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [21] Jannik Sinner vs [26] Hubert Hurkacz