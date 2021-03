Wolfgang Thiem: “Dominic non si sta nemmeno allenando in questi giorni. Problema al piede destro quando gioca sul veloce”

Wolfgang Thiem, padre e uno degli allenatori che accompagnano il numero quattro del mondo Dominic Thiem, ha parlato venerdì del momento poco positivo che sta vivendo suo figlio. Il 27enne austriaco ha vissuto un inizio d’anno deludente, con sconfitte agli ottavi di finale agli Australian Open, quarti di finale a Doha e secondo turno a Dubai.

“Abbiamo deciso che Dominic non doveva andare a Miami perché aveva bisogno di fermarsi completamente. Non si sta nemmeno allenando in questi giorni. Vogliamo che recuperi l’energia che ha perso e che risolva il problema che ha al piede. Ogni volta che gioca sul veloce, Dominic ha dolore al piede destro, risente di questo problema. Non è qualcosa di grave, ma è una specie di callo che gli dà dolore e si irrita facilmente. È strano. Abbiamo cercato di trovare una soluzione per questo infortunio, ma le opzioni che ci sono state presentate non sono convincenti”, ha confessato il padre di Dominic.