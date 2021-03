Holger Rune contatta Djokovic via Instagram: si allenerà col n.1 sulla terra di Monte Carlo

È proprio vero che la nostra vita è cambiata tanto dall’avvento dei social network, in ogni settore. I contatti sono diventati più facili e immediati. Curioso l’episodio che vede coinvolti il n.1 del mondo Novak Djokovic ed il giovanissimo danese Holger Rune, una delle promesse del tennis internazionale. Pochi giorni fa serbo ha comunicato di aver deciso di non volare a Miami per il primo Masters 1000 della stagione, pesanti le limitazioni, “la bolla”, ecc. Ha scelto di restare a Monte Carlo (dove vive) e lavorare in vista della stagione su terra battuta, preparandosi al meglio per il suo principale obiettivo del 2021: tornare a vincere Parigi. Così Novak ha pubblicato una foto sui campi in terra del MCCC, pronto per una sessione di allenamento sul rosso. Tra i molti commenti di migliaia di suoi fan e appassionati, è arrivato anche quello di Holger Rune, che però non si è limitato a felicitarsi col serbo, ma l’ha pure contattato in privato nella chat del social, chiedendo a Novak la sua disponibilità per alcuni allenamenti insieme a Monte Carlo. Novak ha accettato la richiesta del giovane tennista, che quindi a breve volerà nel Principato per allenarsi con Djokovic.

La faccenda l’ha raccontata lo stesso Rune ad un media sportivo del suo paese, ecco le sue parole: “È straordinario potersi allenare con i migliori al mondo, soprattutto per un ragazzo come me che ha tantissimo da imparare dai campioni. Quando ho visto che Djokovic non avrebbe giocato a Miami e si trovava a Monte Carlo, non ho esitato a scrivergli su Instagram, chiedendogli se potevo andare ad allenarmi con lui. Sono molto felice che mi abbia risposto subito, accettando la mia richiesta. Non mi sono mai allenato con Djokovic sulla terra battuta e sono molto emozionato e fiducioso di vedere come andrà. In Danimarca fa ancora freddo, vado a Monaco per una settimana per preparare bene i miei tornei su terra di primavera”.

