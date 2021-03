Il dettaglio con i prossimi impegni delle prime dieci italiane nel ranking WTA

In parallelo con la panoramica relativa al circuito maschile, pubblichiamo anche la programmazione delle prime dieci tenniste italiane presenti nella classifica WTA di singolare. Le prime cinque (Giorgi, Trevisan, Paolini, Errani e Cocciaretto) saranno a breve impegnate nel WTA 1000 di Miami e poi si divideranno tra il WTA 500 di Charleston (Stati Uniti) e il WTA 250 di Bogotà (Colombia); per quanto concerne Gatto-Monticone, Turati e Caregaro, invece, per loro i prossimi impegni saranno esclusivamente a livello ITF tra l’Argentina e gli Emirati Arabi Uniti.

CAMILA GIORGI

1. WTA 1000 Miami (USA) – Q (ALT-1 MAIN DRAW)

2. WTA 500 Charleston (USA) – ALT-7 MAIN DRAW

MARTINA TREVISAN

1. WTA 1000 Miami (USA) – Q

2. WTA 500 Charleston (USA) – ALT-14 MAIN DRAW

JASMINE PAOLINI

1. WTA 1000 Miami (USA) – Q

2. WTA 250 Bogotà (COL) – MD

SARA ERRANI

1. WTA 1000 Miami (USA) – Q

2. WTA 250 Bogotà (COL) – MD

ELISABETTA COCCIARETTO

1. WTA 1000 Miami (USA) – Q

2. WTA 250 Bogotà (COL) – ALT-3 MAIN DRAW

GIULIA GATTO-MONTICONE

1. W25 Buenos Aires (ARG) – MD

2. W25 Villa Maria (ARG) – MD

MARTINA DI GIUSEPPE

Nessun torneo in programma nelle prossime settimane

BIANCA TURATI

1. W25 Dubai (UAE) – Q (ALT-3 MAIN DRAW)

JESSICA PIERI

Nessun torneo in programma nelle prossime settimane

MARTINA CAREGARO

1. W25 Dubai (UAE) – Q (ALT-6 MAIN DRAW)