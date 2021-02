Australian Open: Fabio e Matteo, vittorie di talento e sostanza. E ora… (di Marco Mazzoni)

Che bella giornata per il tennis azzurro! I leader del movimento maschile nazionale, Matteo Berrettini e Fabio Fognini, hanno illuminato la serata di Melbourne, intristita dall’assenza di pubblico per le severissime misure del governo locale, con tennis bello e soprattutto efficace. Due prestazioni e due vittorie totalmente diverse, ma accumunate dal tricolore, dal talento (seppur diverso) e della praticità.

Adesso tutti incrociamo le dita per la condizione fisica di Berrettini: sarebbe un delitto che il romano non potesse giocarsela al meglio contro il talentoso Tsitsipas negli ottavi. Il greco ha dato stanotte una bella dimostrazione di forza, ma il gioco di Ymer è un po’ leggero per reggere impatti simili. Contro Matteo, Stefanos troverà di fronte una vera corazzata, per potenza dei colpi e decisione. Oggi Berrettini ha giocato una partita di vera sostanza, razionale, pratica. Khachanov è un tennista con precisi limiti, ma è dotato di potenza e aggressività. L’azzurro è stato bravo a portare avanti il suo gioco, senza tanti fronzoli, spingendo con buon sicurezza e spiccando il volo nei tiebreak, quando davvero contava. Vincere tre tiebreak su tre è un segnale inequivocabile di forza, di concentrazione, di determinazione, di freddezza. Di qualità, quella che Berrettini riesce ad esplodere quando sta bene.

La partita contro Tsitsipas non sarà per nulla facile. Il greco gioca un tennis vario, spumeggiante, può togliere tempo a Matteo e soprattutto proporre palle lavorante, varie, sui cui l’azzurro potrebbe andare fuori giri, ancor più se portato a colpire fuori posizione. Tuttavia Berrettini ha il potenziale per “travolgere” il greco con servizi potenti e diritti poderosi a seguire. La sensazione è che i colpi di inizio gioco possano fare la differenza, non tanto per i punti diretti ottenuti (importantissimi) quanto per determinare l’inerzia degli scambi. Entrambi sono assai più forti in controllo che in difesa. Inoltre “Berretto” dovrà essere molto bravo a non cadere sistematicamente sulla diagonale di rovescio, dove Stefanos è tecnicamente molto superiore. Matteo proverà a girarsi e controllare col diritto, ma scoprirà molto campo e lì Tsitsipas potrebbe entrare, sfruttando la sua ottima mano, e fare “danni”. Per questo avere il controllo delle operazioni sarà fondamentale, fin della risposta, altra fase chiave. È un match intrigante, uno di quelli che aspetti tutto l’anno o che non vedi l’ora che arrivi. Incrociamo le dita per i muscoli di Berrettini, potremo assistere in quel caso ad una partita bellissima.

Bellissimo oggi è stato Fabio Fognini. Impressionante. Si è lasciato alle spalle con grande freddezza il brutto strascico del match vinto contro Caruso, e si è presentato in campo oggi con un piglio da vero campione. L’avversario era pericoloso, perché De Minaur è un tennista con discreti limiti di controllo, soprattutto col diritto (colpo tecnicamente orribile) ma che può travolgerti col ritmo e mandarti “nei matti” quando ti rimette tutto con la sua incredibile velocità in campo. Fabio ha giocato la partita perfetta contro questo tipo di avversario: non gli ha dato tempo di imbastire alcuna ragnatela di ritmo. È stato bravissimo nel trovare cambi di ritmo mortali in lungo linea, in totale anticipo, dopo aver governato lo scambio sulle diagonali. Uno per tutti, importantissimo: nel terzo set, affrontando una palla break, l’australiano era entrato a tutta in risposta, aggressivo quindi col cross di diritto, Fognini era molto dietro, ma… chiamato a giocare un rovescio in corsa ha lasciato partire un rovescio lungo linea improvviso che è filato liscio nei pressi della riga, bellissimo, straordinario, vincente. Questo è talento, è classe, ma è anche freddezza e praticità. In modo tecnicamente opposto a Berrettini, ma anche Fognini oggi ha giocato una partita con meno “effetti speciali” del solito, ma è stato di una sostanza e freddezza clamorose. Ha concesso pochissime chance al rivale, è filato dritto come un treno, non lasciando mai il tempo a De Minaur di reagire. Bravissimo, prestazione sontuosa, di talento e sostanza.

Adesso lo aspetta la super-sfida con Nadal. Che dire, i due si conoscono fin troppo bene, e sappiamo che un ottimo Fognini, come quello di oggi, ha tutto quel che serve per battere anche il sig. Nadal. Lo ha già fatto, anche sul cemento, anche in uno Slam. Sembra stare benino alle caviglie, per fortuna il match di oggi è stato intenso ma breve.

Ci aspetta un lunedì coi fiocchi. Sognare un quarto di finale tutto azzurro Berrettini vs. Fognini potrebbe sembrare ardito… ma i nostri ragazzi continuano a crescere, a vincere e divertirci. Non sarà per niente facile, ma proviamoci. Chissà…

Marco Mazzoni