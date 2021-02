Australian Open: Il Tabellone del doppio misto. Nessuna presenza italiana.

(1) B. Strycova / (1) N. Mektic vs (A) H. Carter / (A) S. Gille

I. Swiatek / L. Kubot vs (WC) A. Sharma / (WC) J. Smith

(WC) S. Stosur / (WC) M. Ebden vs E. Rybakina / A. Bublik

J. Ostapenko / M. Middelkoop vs (8) L. Stefani / (8) B. Soares

(4) H. Chan / (4) J. Cabal vs D. Krawczyk / J. Salisbury

Y. Xu / M. Gonzalez vs V. Zvonareva / M. Melo

(WC) B. Woolcock / (WC) J. Peers vs A. Klepac / N. Skupski

L. Hradecka / F. Polasek vs (7) L. Chan / (7) I. Dodig

(6) B. Krejcikova / (6) R. Ram vs Y. Shvedova / H. Kontinen

L. Siegemund / K. Krawietz vs E. Shibahara / B. McLachlan

B. Mattek-Sands / J. Murray vs Y. Duan / R. Bopanna

(WC) I. Popovic / (WC) A. Vukic vs (3) G. Dabrowski / (3) M. Pavic

(5) D. Schuurs / (5) W. Koolhof vs (WC) S. Sanders / (WC) M. Polmans

(WC) E. Perez / (WC) A. Harris vs (WC) A. Muhammad / (WC) L. Saville

(WC) A. Rodionova / (WC) M. Purcell vs A. Guarachi / M. Venus

C. Dolehide / F. Martin vs (2) N. Melichar / (2) R. Farah