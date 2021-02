Benoit Paire: “Deluso da questo torneo, è una m***a. Ora il doppio poi uscirò a bere qualcosa”

La sconfitta al primo turno degli Australian Open 2021 non sembra aver turbato più di tanto Benoit Paire, sconfitto in quattro set dal bielorusso Egor Gerasimov (n.78 del ranking ATP) con il punteggio di 6-2 2-6 7-6(5) 7-5.

Il tennista transalpino, che già nei giorni scorsi aveva espresso su Twitter la volontà di rientrare il prima possibile in Francia viste le difficili condizioni in cui si ritrovavano a convivere i giocatori, non le ha mandate a dire nei confronti dell’organizzazione: “Nel complesso sono molto deluso da questo torneo, penso proprio che sia una merda. Il mio atteggiamento in campo è stato buono e non ho giocato male, ma non sono certamente soddisfatto dell’organizzazione. Non mi sono iscritto a questo torneo per stare quattordici giorni chiuso in una camera d’albergo: con una preparazione migliore, con tre o quattro giorni in più di allenamento avrei potuto battere Gerasimov. Ora giocherò il doppio con Arneodo e poi potrò andare a fare un giro per la città e a bere qualcosa. Non siamo i benvenuti a Melbourne, il torneo è stato organizzato solo per una questione di soldi e non è difficile capirlo: la maggior parte dei giocatori sono venuti in Australia per guadagnare, anche io gioco per i soldi ma questo non è tennis. Non capisco come si stia comportando l’ATP, il tennis non è questo e io non mi sto divertendo“.

“Non ero nemmeno sicuro di poter scendere in campo visto che ho dolore ad un gomito: ho fatto diverse iniezioni e preso un antibiotico perché non mi sentivo bene. Forse sono arrivato a cinquanta servizi in tre settimane, chiuso nella mia stanza d’albergo mi sono stressato e ho fatto il possibile: sono contento per come sia andata visto che ho giocato con pochi allenamenti alle spalle. Sotto l’aspetto mentale, è stata una delle migliori partite della mia carriera“, ha concluso Paire, che ora tornerà in campo per il doppio maschile al fianco del monegasco Romain Arneodo contro Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori.