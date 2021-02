ATP Cup: Medvedev liquida Berrettini in due set, la Russia vince il torneo

La Russia è la vincitrice della seconda edizione dell’ATP Cup. La compagine capitanata da Evgeny Donskoy si è imposta in finale sull’Italia per 2-0: a regalare il punto decisivo, dopo il successo in apertura di programma di Rublev su Fognini, è stato Daniil Medvedev, che ha superato Matteo Berrettini con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 19 minuti di gioco. Sarà ininfluente ai fini dell’esito finale, dunque, il doppio che si disputerà tra pochi minuti sulla “Rod Laver Arena“.

Medvedev, attuale numero quattro del ranking ATP, allunga così la sua striscia di imbattibilità, sconfiggendo Berrettini per la seconda volta in altrettanti scontri diretti: il russo, classe 1996, non perde dal 30 ottobre scorso (venne sconfitto ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna da Kevin Anderson) ed ha raggiunto quest’oggi quota quattordici vittorie consecutive (negli ultimi tre mesi ha lasciato per strada appena cinque set, di cui uno in semifinale all’ATP Cup contro Zverev).

Per Berrettini, numero 10 del mondo, si interrompe invece il momento positivo nel quale aveva colto tre importanti successi questa settimana a Melbourne Park contro giocatori del calibro di Thiem, Monfils e Bautista Agut: in caso di vittoria con Medvedev, il romano si sarebbe portato in nona posizione nella classifica mondiale scavalcando Diego Schwartzman.

PRIMO SET – Tanti scambi lunghi nelle prime battute dell’incontro… quasi tutti vinti da Medvedev: nel terzo gioco, il russo si presenta piuttosto aggressivo in risposta creando più di un problema a Berrettini. Dopo essersi visto annullare tre chance per il break, il moscovita va a segno alla quarta occasione approfittando di una ingenua smorzata di Berrettini in uscita dal servizio: passante vincente e 2-1 Russia.

Medvedev, chiamato a servire per confermare il vantaggio, tentenna più del previsto nel quarto game, inaugurato con un doppio fallo: la prima chance del controbreak sfuma con un grave errore di dritto di Berrettini, sulla seconda è invece un servizio vincente da sinistra a fare la differenza. La frazione prosegue con un Medvedev praticamente perfetto in battuta: il russo sbaglia pochissimo anche da fondocampo, a differenza di Berrettini (l’italiano realizza il doppio degli errori), e chiude 6-4 in 43 minuti, vincendo a zero gli ultimi due turni di servizio.

SECONDO SET – Berrettini rischia di complicarsi fin da subito la vita anche nel secondo parziale: sotto 30-40, l’allievo di Vincenzo Santopadre (nell’occasione capitano del team azzurro) riesce però a salvare una palla break e a tenere successivamente ai vantaggi. La svolta, come accaduto in precedenza, è rappresentata dal terzo game: Berrettini riesce a fare ancora peggio rispetto a quanto successo nel primo set, con Medvedev che ottiene il break a zero mettendo un’ipoteca sulla conquista dell’incontro. La partita si chiude definitivamente nel quinto gioco, con il nativo di Mosca che strappa nuovamente la battuta all’italiano (a trenta, dopo aver sciupato le prime due opportunità): sotto per 5-1, c’è spazio per una mini-reazione d’orgoglio di Berrettini che salva due match point sul proprio servizio allungando la contesa solo di qualche secondo. Dopo il cambio di campo, infatti, per Medvedev chiudere i conti è un gioco da ragazzi.

ITALIA – RUSSIA 0-2

Andrey Rublev (RUS) b. Fabio Fognini (ITA) 6-1 6-2

Daniil Medvedev (RUS) b. Matteo Berrettini (ITA) 6-4 6-2