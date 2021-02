ATP Melbourne (Murray River Open): subito eliminati Sonego e Cecchinato

Non è stata di certo una nottata positiva per i tennisti italiani impegnati al “Murray River Open“, torneo ATP 250 in corso di svolgimento a Melbourne in preparazione al primo Slam della stagione che scatterà ufficialmente la prossima settimana. Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, infatti, sono stati sconfitti nei rispettivi incontri di primo turno.

Sonego, numero 34 delle classifiche mondiali ed accreditato della nona testa di serie, è stato sorpreso dalla wild card australiana Jason Kubler (n.263 ATP) in tre parziali. Dopo essersi aggiudicato la frazione d’apertura con lo score di 6-3, il tennista piemontese non è riuscito a contenere la rimonta del suo avversario che ha finito col chiudere la pratica per 6-4 al terzo dopo poco più di due ore di gioco: Kubler, alla seconda vittoria consecutiva contro un Top-50 (agli US Open del 2018 si impose in tre set sullo spagnolo Roberto Bautista Agut), accede così al secondo turno, dove troverà il vincente del match tra l’indiano Sumit Nagal e il lituano Ricardas Berankis.

Termina al primo turno anche l’avventura di Cecchinato, n.79 del ranking ATP. Il siciliano è stato sconfitto dal numero sedici del seeding, l’ungherese Marton Fucsovics, con il punteggio di 7-6(10) 6-3 in poco meno di due ore di battaglia: nel tiebreak del primo parziale, il tennista italiano ha sciupato due opportunità per chiudere il set prima sul 7-6 e poi sull’8-7. Per Fucsovics, n.55 del mondo, prosegue dunque l’avventura al “Murray River Open“: al prossimo round troverà il bielorusso Egor Gerasimov, vittorioso in due set su Harris.

ATP ATP Melbourne Kubler J. Kubler J. 3 6 6 Sonego L. Sonego L. 6 3 4 Vincitore: Kubler J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Kubler J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Kubler J. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Kubler J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Kubler J. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Kubler J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Sonego L. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Kubler J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Kubler J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Kubler J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Kubler J. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Kubler J. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Kubler J. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Kubler J. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Kubler J. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Sonego L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kubler J. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP ATP Melbourne Fucsovics M. Fucsovics M. 7 6 Cecchinato M. Cecchinato M. 6 3 Vincitore: Fucsovics M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Fucsovics M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Fucsovics M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Cecchinato M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Fucsovics M. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 Fucsovics M. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Fucsovics M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Cecchinato M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Cecchinato M. 15-0 15-15 15-30 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Cecchinato M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Fucsovics M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Cecchinato M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3 Ace 86 Doppi falli 263% % primo servizio 68%73% % di punti vinti su primo servizio 68%64% % di punti vinti su secondo servizio 65%3/5 Break point 2/90 Tiebreak vinti 027 Punti vinti in risposta 2981 Punti vinti 8015 Giochi vinti 133 N. max giochi vinti di fila 37 N. max punti vinti di fila 1054 Punti vinti al servizio 5112 Giochi vinti al servizio 116 Ace 25 Doppi falli 260% % primo servizio 53%74% % di punti vinti su primo servizio 73%83% % di punti vinti su secondo servizio 54%2/6 Break point 1/51 Tiebreak vinti 029 Punti vinti in risposta 2081 Punti vinti 6913 Giochi vinti 93 N. max giochi vinti di fila 37 N. max punti vinti di fila 552 Punti vinti al servizio 4910 Giochi vinti al servizio 8