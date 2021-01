WTA Melbourne (Yarra Valley Classic): Elisabetta Cocciaretto ad un passo dalla sconfitta annulla una palla match e si regala al secondo turno il match con Karolina Pliskova

Vittoria in rimonta per Elisabetta Cocciaretto nel primo turno del torneo WTA 500 di Melbourne (Yarra Valley Classic).

L’azzurra ha sconfitto all’esordio la cinese Lin Zhu classe 1994 e n.92 WTA, con il risultato di 06 63 75 dopo 2 ore e 3 minuti di partita.

Al secondo turno Elisabetta affronterà Karolina Pliskova classe 1992 e n.6 del mondo.

Da segnalare che l’azzurra nel terzo e decisivo set sotto per 1 a 4 e palla per il doppio break per la cinese e poi 2 a 5, 40-30 e match point per l’avversaria che era alla battuta, annullava la palla match e poi piazzava un parziale di cinque game consecutivi conquistando la partita per 7 a 5.

WTA WTA Melbourne 2 Cocciaretto E. Cocciaretto E. 0 6 7 Zhu L. Zhu L. 6 3 5 Vincitore: Cocciaretto E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Cocciaretto E. 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Zhu L. 15-0 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Cocciaretto E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Zhu L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Cocciaretto E. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Zhu L. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Cocciaretto E. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Zhu L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Cocciaretto E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Zhu L. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Cocciaretto E. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Zhu L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Cocciaretto E. 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Zhu L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Cocciaretto E. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Zhu L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Cocciaretto E. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Zhu L. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Cocciaretto E. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Zhu L. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Cocciaretto E. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Zhu L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Cocciaretto E. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Zhu L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Cocciaretto E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Zhu L. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Cocciaretto E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Cocciaretto – Zhu

0 Ace 1

0 Doppi falli 1

81% % primo servizio 81%

61% % di punti vinti su primo servizio 57%

29% % di punti vinti su secondo servizio 53%

5/9 Break point 6/10

0 Tiebreak vinti 0

37 Punti vinti in risposta 40

85 Punti vinti 87

13 Giochi vinti 14

5 N. max giochi vinti di fila 6

10 N. max punti vinti di fila 8

48 Punti vinti al servizio 47

8 Giochi vinti al servizio 8