Juan Carlos Ferrero: “Carlos Alcaraz può entrare nella top 50 del 2021”

L’ex campione di Roland Garros Juan Carlos Ferrero oggi è allenatore e mentore del giovane prodigio spagnolo Carlos Alcaraz. Il 17enne di Murcia ha appena vinto il premio ATP come “Newcomer of the year”, passando dal numero 491 di fine 2019 al 141 di fine 2020, un salto di 350 posizioni (ha toccato il best ranking al 136) grazie ad una stagione di enorme crescita, con ben tre titoli nell’ATP Challenger Tour.

Il collega Sasa Ozmo ha intervistato Ferrero per Tennis Majors, focalizzandosi sul giovane talento spagnolo e spaziando sull’attualità del tour. Interessanti le parole di Juan Carlos, riportiamo alcuni estratti dell’intervista.

“Lo stile di gioco di Carlos? È ancora abbastanza giovane e quindi ha molto da migliorare. In questa preseason stiamo lavorando molto sulla sua forma fisica e sul servizio. Ha già colpi abbastanza buoni e una grande mentalità, i momenti più difficili della partita li affronta in modo positivo, ma c’è da molto da fare. Chi ricorda come giocatore? No, non faccio paragoni anche perché fin da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, un punto è stato chiaro per entrambi: sei Carlos Alcaraz e i confronti non sono positivi in questo momento. Gli piace giocare in modo aggressivo e, come ho detto, ha la mentalità giusta, ma ha bisogno di migliorare continuamente per essere confrontato con i migliori giocatori del mondo”.

“Stiamo lavorando duramente in preseason per poter competere con i migliori. Se rimane focalizzato e desideroso di migliorare come lo è adesso, e se saremo in grado di competere normalmente durante tutto l’anno, penso che Carlos possa salire tra i primi 50″.

“Com’è Carlos fuori dai campi di gioco? È molto importante che capisca che il suo comportamento fuori dal campo influenza anche il suo tennis. Guarda molto tennis, riposa e mangia correttamente. Ovviamente è giovane, è necessario trovare il tempo per divertirsi e staccare la spina dal gioco. Carlos sa come farlo: ha iniziato a giocare a golf, va in kart e gioca ai videogame con gli altri ragazzi, anche qua nella Accademia. È un ragazzo umile e gentile, ama lo sport“.

“Cosa può imparare da me? Devo dire che quando abbiamo iniziato l’ho trovato molto strutturato, è già un gran bel giocatore considerando la sua età, ma come tutti i giovani, con molti aspetti del gioco su cui lavorare. In questo momento, sento che posso aiutarlo a crescere sul timeng di impatto dei colpi, e anche a gestire le situazioni di forte stress dentro e fuori dal campo”.

“I favoriti nel 2021? Djokovic e Nadal ci hanno dimostrato quest’anno che hanno ancora l’ambizione e la forma fisica per competere per i titoli più importanti del nostro sport. Se vincessero altri titoli del Grande Slam non sarebbe una sorpresa, ma credo che nel 2021 ci saranno anche altri favoriti, altri giocatori con ottime possibilità di vincere Slam, non solo Djokovic e Nadal. Thiem è uno di quei ragazzi, ma non solo lui, anche Tsitsipas e Zverev hanno ambizioni e possono vincere contro Rafa e Novak”.

“La top 5 a fine 2021? Credo sarà piuttosto simile a quella attuale, ma con margini più ristretti tra i giocatori, vedo un 2021 molto competitivo e incerto”.

“Cosa cambierei nel tennis? Non mi piace che in alcuni tornei ci siano giocatori con un “bye” al primo turno, credo sia giusto dare la stessa opportunità a tutti i giocatori in gara. Un’altra cosa è che nel circuito junior la “regola del let” non è più applicata. A mio parere, è negativo lasciare che il punto finisca proprio all’inizio con la palla che colpisce la rete e cade “morta” dall’altra parte senza possibilità di rigiocarla. Anche se questo può accadere in qualsiasi altro momento durante il punto, penso che non sia né giusto né bello che ciò avvenga senza dare alcuna possibilità all’avversario di giocare almeno un colpo”.

Marco Mazzoni