Vajda: “Senza l’episodio degli US Open Djokovic avrebbe potuto fare ancora meglio”

L’allenatore di Novak Djokovic, Marian Vajda, ha parlato della stagione di Novak.

“Novak Djokovic ha raggiunto un record incredibile con il piazzamento al vertice della classifica ATP per la sesta volta nella sua carriera e ha raggiunto il suo grande obiettivo per la stagione. È riuscito a riprendersi dal coronavirus ed è tornato al suo miglior livello con l’allenamento a Marbella”, ha detto.

Marian Vajda rivela di essere stata un po’ preoccupato per Novak prima di arrivare a Marbella, ma sottolinea l’ottima risposta del serbo:

“Ero un po’ preoccupato per lui prima di andare in Spagna, ma non vedeva l’ora di competere di nuovo e di lottare per i grandi titoli dopo una pausa così lunga. Senza quello sfortunato episodio con Pablo Carreno Busta (squalifica US Open) avrebbe potuto andare lontano negli US Open e fare una stagione ancora migliore”, ha detto.

Ricordiamo che uno dei momenti dell’anno si è verificato agli US Open quando il serbo e numero uno del mondo è uno dei favoriti per vincere il torneo (Nadal non era presente) è stato squalificato dopo un incidente con un giudice di linea.