ATP Finals 2020: Daniil Medvedev spezza il sogno di Rafael Nadal di vincere per la prima volta le Finals. Lo spagnolo ha anche servito per il match sul 5 a 4 del secondo set. Il russo è in finale

Le ATP Finals restano indigeste per Rafael Nadal (ATP 2). Anche per quest’anno il maiorchino non riuscirà ad aggiungere alla sua straordinaria bacheca l’unico titolo importante che gli manca: la rincorsa del mancino di Manacor è infatti stata interrotta in semifinale da Daniil Medvedev (4), capace di cogliere la prima vittoria al quarto tentativo negli scontri diretti grazie al successo per 3-6 7-6 (7/4) 6-3 in 2h35′.

In sofferenza nel tenere i propri turni di battuta in avvio, Nadal è stato chirurgico nell’approfittare della prima occasione offerta dal russo, che ha poi reagito nel secondo parziale. Sul 4-1 Medvedev si è però inceppato, permettendo allo spagnolo di andare a servire per il match sul 5-4: incredibilmente Rafa non ha chiuso i conti (perdendo a 0 il servizio), concedendo in seguito pure il tie-break.

L’ultima frazione è stato un intenso braccio di ferro, che ha poi visto prevalere il russo, più fresco e aggressivo che piazzava due break e chiudeva la partita per 6 a 3.

Domani il russo affronterà in finale Dominic Thiem.