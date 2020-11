Challenger Ortisei: I risultati completi del Primo Turno di Quali. Due azzurri al turno finale (Video)

TDQ

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Francesco Forti vs Altug Celikbilek

2. [3] Evgeny Karlovskiy OR Sandro Ehrat vs [6] Andrea Pellegrino

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Alexey Vatutin vs Johannes Haerteis

2. [4] Pavel Kotov vs Michael Geerts OR [8] Michael Vrbensky

Challenger Ortisei CH | Indoor | e44.820 – 1° Turno Quali

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Alexey Vatutin vs [WC] Matteo Arnaldi



CH Ortisei Alexey Vatutin [1] Alexey Vatutin [1] 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 4 2 Vincitore: A. VATUTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Vatutin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Vatutin 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0

2. [2] Mischa Zverev vs [WC] Francesco Forti



CH Ortisei Mischa Zverev [2] Mischa Zverev [2] 6 4 Francesco Forti Francesco Forti 7 6 Vincitore: F. FORTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Forti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Forti 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 F. Forti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Forti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Zverev 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Forti 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Forti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 F. Forti 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 F. Forti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 F. Forti 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Forti 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 F. Forti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. Altug Celikbilek vs [5] Andrea Arnaboldi



CH Ortisei Altug Celikbilek Altug Celikbilek 6 6 Andrea Arnaboldi [5] Andrea Arnaboldi [5] 4 4 Vincitore: A. CELIKBILEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Celikbilek 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Celikbilek 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Celikbilek 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 A. Celikbilek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Celikbilek 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Celikbilek 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Celikbilek 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 ace 2-1 → 3-1 A. Arnaboldi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Celikbilek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

4. [WC] Erwin Trobinger vs [6] Andrea Pellegrino



CH Ortisei Erwin Trobinger Erwin Trobinger 4 0 Andrea Pellegrino [6] Andrea Pellegrino [6] 6 6 Vincitore: A. PELLEGRINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 E. Trobinger 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-4 → 0-5 A. Pellegrino 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 E. Trobinger 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 E. Trobinger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 E. Trobinger 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Trobinger 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 E. Trobinger 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 E. Trobinger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 0-15 df 15-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Trobinger 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Johannes Haerteis vs [7] Viktor Galovic



CH Ortisei Johannes Haerteis Johannes Haerteis 4 7 6 Viktor Galovic [7] Viktor Galovic [7] 6 6 4 Vincitore: J. HAERTEIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Haerteis 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Haerteis 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 V. Galovic 30-0 40-15 ace 4-2 → 4-3 J. Haerteis 15-0 30-0 3-2 → 4-2 V. Galovic 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 3-1 → 3-2 J. Haerteis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 V. Galovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 J. Haerteis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 ace 6-3* ace 6-6 → 7-6 V. Galovic 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Haerteis 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 V. Galovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 J. Haerteis 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 V. Galovic 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Haerteis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 3-3 → 4-3 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Haerteis 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Haerteis 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Haerteis 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 J. Haerteis 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 V. Galovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 3-5 J. Haerteis 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 V. Galovic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Haerteis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Haerteis 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 V. Galovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Haerteis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

2. [4] Pavel Kotov vs Alessandro Bega



CH Ortisei Pavel Kotov [4] Pavel Kotov [4] 6 6 Alessandro Bega Alessandro Bega 3 3 Vincitore: P. KOTOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Bega 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 A. Bega 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 P. Kotov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Bega 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Kotov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 A. Bega 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Bega 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 A. Bega 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 5-2 → 5-3 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 A. Bega 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-2 → 4-2 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 A. Bega 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 A. Bega 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

3. Michael Geerts vs [8] Michael Vrbensky



CH Ortisei Michael Geerts Michael Geerts 6 7 7 Michael Vrbensky [8] Michael Vrbensky [8] 7 6 5 Vincitore: M. GEERTS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Geerts 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 M. Vrbensky 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 M. Geerts 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 M. Vrbensky 15-0 15-15 30-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Vrbensky 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Geerts 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 M. Vrbensky 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Geerts 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 M. Vrbensky 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Vrbensky 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 M. Vrbensky 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Vrbensky 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Geerts 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 M. Vrbensky 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Geerts 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 M. Vrbensky 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Vrbensky 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Geerts 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Vrbensky 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Geerts 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Vrbensky 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Geerts 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Vrbensky 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Geerts 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 3-4 → 4-4 M. Vrbensky 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Geerts 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Vrbensky 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 M. Geerts 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 M. Vrbensky 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Geerts 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Vrbensky 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [3] Evgeny Karlovskiy vs Sandro Ehrat