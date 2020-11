Challenger Ortisei: Il Tabellone di Qualificazione con l’order of play. Sei azzurri al via. Ecco tutte le wild card Md. Domani alle ore 14 il sorteggio

Sabato mattina parte lo Sparkasse Challenger Val Gardena Südrol con il primo turno delle qualificazioni. 16 giocatori si contenderanno i quattro posti liberi nel main draw che prenderà il via lunedì sui campi di Orsei.

Sono sei gli italiani impegnati domani, tra cui anche la wild card locale Erwin Tröbinger. Il 24-enne di Selva se la vedrà nel quarto e ultimo match sul centrale con Andrea Pellegrino, sesta testa di serie. Si partirà alle ore 10 sul centrale con la prima testa di serie, il russo Alexey Vatun (numero 247 del ranking ATP) che sfiderà la wild card azzurra Matteo Arnaldi.

Il nome più presgioso presente nelle qualificazioni è quello di Mischa Zverev della Germania, fratello maggiore di Alexander Zverev e attualmente numero 261 al mondo. Solo tre anni fa nell’aprile del 2017 Mischa Zverev era ancora 25esimo nel ranking mondiale. Il 33-enne è la seconda testa di serie e domani sarà opposto a Francesco Forti, l’altra wild card della FIT.

Sabato alle ore 14 sarà sorteggiato il tabellone principale sotto la guida di Carmelo Di Dio, supervisor del Challenger 80 della Val Gardena. Dopo le defezioni dell’ultimo momento di Emil Ruusuvuori e Yannick Hanfmann il torneo è privo di giocatori compresi tra i primi cento del mondo. Grande attesa sopratutto per Lorenzo Musetti, la promessa del tennis azzurro. Il 18-enne sarà la quarta testa di serie. In gara grazie a una wild card anche Patric Prinoth, 24 anni di Santa Cristina.

Challenger Ortisei – Tabellone di Qualificazione

(1) Vatutin, Alexey vs (WC) Arnaldi, Matteo

Haerteis, Johannes vs (7) Galovic, Viktor

(2) Zverev, Mischa vs (WC) Forti, Francesco

Celikbilek, Altug vs (5) Arnaboldi, Andrea

(3) Karlovskiy, Evgeny vs Ehrat, Sandro

(WC) Trobinger, Erwin vs (6) Pellegrino, Andrea

(4) Kotov, Pavel vs Bega, Alessandro

Geerts, Michael vs (8) Vrbensky, Michael

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Alexey Vatutin vs [WC] Matteo Arnaldi

2. [2] Mischa Zverev vs [WC] Francesco Forti

3. Altug Celikbilek vs [5] Andrea Arnaboldi

4. [WC] Erwin Trobinger vs [6] Andrea Pellegrino

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Johannes Haerteis vs [7] Viktor Galovic

2. [4] Pavel Kotov vs Alessandro Bega

3. Michael Geerts vs [8] Michael Vrbensky

4. [3] Evgeny Karlovskiy vs Sandro Ehrat