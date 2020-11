ATP Sofia: Il programma di Mercoledì 11 Novembre. In campo Jannik Sinner e Salvatore Caruso (con il video della partita di Sinner vs Fucsovics)

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] John Millman vs [Q] Gilles Simon

2. [3] Alex de Minaur vs [Q] Aslan Karatsev

3. Jannik Sinner vs [LL] Marc-Andrea Huesler

4. Salvatore Caruso vs [2] Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 17:00)

5. [WC] Jonas Forejtek vs Richard Gasquet

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Tomislav Brkic / Marin Cilic vs Nikola Cacic / Aisam-Ul-Haq Qureshi

2. Egor Gerasimov vs [5] Adrian Mannarino

3. Radu Albot / Artem Sitak vs [2] Jamie Murray / Neal Skupski

4. [1] Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin vs Jonny O’Mara / Ken Skupski

5. Fabrice Martin / Hugo Nys vs Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop