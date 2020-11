WTA Linz: Il Tabellone Principale. Giorgi e Paolini ai nastri di partenza

WTA Linz – International – $250.000

(1) Sabalenka, Aryna vs Paolini, Jasmine

Kuzmova, Viktoria vs Qualifier/Lucky Loser

Cirstea, Sorana vs (WC) Grabher, Julia

Qualifier/Lucky Loser vs (7) Teichmann, Jil

(3) Yastremska, Dayana vs Minnen, Greet

Qualifier/Lucky Loser vs Krejcikova, Barbora

Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser

Sasnovich, Aliaksandra vs (8) Pera, Bernarda

(6) Podoroska, Nadia vs Begu, Irina-Camelia

Giorgi, Camila vs Sorribes Tormo, Sara

Gracheva, Varvara vs Qualifier/Lucky Loser

Siniakova, Katerina vs (4) Alexandrova, Ekaterina

(5) Kudermetova, Veronika vs (WC) Haas, Barbara

Rus, Arantxa vs Zidansek, Tamara

(WC) Zvonareva, Vera vs Kostyuk, Marta

Qualifier/Lucky Loser vs (2) Mertens, Elise