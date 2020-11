Challenger Parma 2: I risultati completi del Day 2. Musetti, Marcora e Nardi al secondo turno (Video)

R2: (1)Gregoire Barrere (FRA) vs (LL)Andrea Arnaboldi (ITA)

R2: Frederico Ferreira Silva (POR) vs Constant Lestienne (FRA)

R2: (PR)Blaz Kavcic (SLO) vs Liam Broady (GBR) [1-0]

R2: (WC)Luca Nardi (ITA) vs (8)Maxime Cressy (FRA)

R2: Roberto Marcora (ITA) vs (4)Lorenzo Musetti (ITA)

R2: Quentin Halys (FRA) vs Matteo Viola (ITA) [1-0]

Challenger Parma 2 CH | Indoor | $44.820 – 1° Turno

PalaRaschi – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Roberto Marcora vs [Q] Stefano Napolitano



CH Parma 2 Roberto Marcora Roberto Marcora 6 6 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 3 4 Vincitore: R. MARCORA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 5-4 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 S. Napolitano 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Marcora 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Marcora 15-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Napolitano 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 5-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-2 → 4-2 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [WC] Luca Nardi vs [WC] Giulio Zeppieri



CH Parma 2 Luca Nardi Luca Nardi 7 5 6 Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 5 7 4 Vincitore: L. NARDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Nardi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 G. Zeppieri 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 3-3 → 3-4 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

3. [LL] Fabrizio Ornago vs [4] Lorenzo Musetti



CH Parma 2 Fabrizio Ornago Fabrizio Ornago 3 5 Lorenzo Musetti [4] Lorenzo Musetti [4] 6 7 Vincitore: L. MUSETTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 F. Ornago 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 F. Ornago 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 F. Ornago 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Musetti 0-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 F. Ornago 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 1-3 F. Ornago 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Ornago 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Ornago 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Musetti 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 1-5 → 2-5 F. Ornago 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 F. Ornago 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Ornago 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [7] Cedrik-Marcel Stebe vs [WC] Andrea Pellegrino (non prima ore: 13:00)



CH Parma 2 Cedrik-Marcel Stebe [7] Cedrik-Marcel Stebe [7] 3 6 6 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 6 4 4 Vincitore: C. STEBE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Pellegrino 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Pellegrino 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Pellegrino 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Stebe 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Pellegrino 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 ace 2-1 → 2-2 C. Stebe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Stebe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Pellegrino 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-5 → 3-6 C. Stebe 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 C. Stebe 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

5. Lorenzo Bocchi / Fabrizio Ornago vs [WC] Luca Nardi / Giulio Zeppieri



CH Parma 2 Lorenzo Bocchi / Fabrizio Ornago Lorenzo Bocchi / Fabrizio Ornago 6 6 Luca Nardi / Giulio Zeppieri Luca Nardi / Giulio Zeppieri 4 4 Vincitori: BOCCHI / ORNAGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Bocchi / Ornago 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 L. Nardi / Zeppieri 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Bocchi / Ornago 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 L. Nardi / Zeppieri 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 4-3 L. Bocchi / Ornago 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Nardi / Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Bocchi / Ornago 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Nardi / Zeppieri 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Bocchi / Ornago 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Nardi / Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Bocchi / Ornago 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 5-4 → 6-4 L. Nardi / Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 L. Bocchi / Ornago 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Nardi / Zeppieri 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Bocchi / Ornago 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Nardi / Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 L. Bocchi / Ornago 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Nardi / Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 L. Bocchi / Ornago 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 L. Nardi / Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

6. Marco Bortolotti / Luca Vanni vs Filippo Baldi / Andrea Pellegrino



Il match deve ancora iniziare

TC Parma – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] J.J. Wolf vs [PR] Blaz Kavcic



CH Parma 2 J.J. Wolf [3] J.J. Wolf [3] 0 3 0 Blaz Kavcic • Blaz Kavcic 0 6 2 Vincitore: B. KAVCIC per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Kavcic 0-2 J. Wolf 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 B. Kavcic 0-15 df 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 3-5 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 B. Kavcic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Kavcic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [5] Federico Gaio vs Quentin Halys



CH Parma 2 Federico Gaio [5] Federico Gaio [5] 7 6 4 Quentin Halys Quentin Halys 6 7 6 Vincitore: Q. HALYS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Gaio 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 4-5 → 4-6 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Q. Halys 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Gaio 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 Q. Halys 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 F. Gaio 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 ace 2*-6 6-6 → 6-7 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 6-5 → 6-6 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-3 → 4-4 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Q. Halys 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 3-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 2-2 → 3-2 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 F. Gaio 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* df 2-2* ace 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Q. Halys 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 Q. Halys 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Q. Halys 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Q. Halys 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-2 → 2-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 0-0 → 0-1

3. Mathias Bourgue vs [LL] Holger Vitus Nodskov Rune



CH Parma 2 Mathias Bourgue Mathias Bourgue 7 6 Holger Vitus Nodskov Rune Holger Vitus Nodskov Rune 6 1 Vincitore: M. BOURGUE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 H. Vitus Nodskov Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 M. Bourgue 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-1 → 5-1 H. Vitus Nodskov Rune 0-15 0-30 df 0-40 3-1 → 4-1 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 H. Vitus Nodskov Rune 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 M. Bourgue 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 H. Vitus Nodskov Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 H. Vitus Nodskov Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 M. Bourgue 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 H. Vitus Nodskov Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 H. Vitus Nodskov Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Bourgue 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 4-2 → 4-3 H. Vitus Nodskov Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Bourgue 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 H. Vitus Nodskov Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 H. Vitus Nodskov Rune 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Bourgue 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. Flavio Cobolli / Enrico Dalla Valle vs Maxime Cressy / Maxime Janvier



CH Parma 2 Flavio Cobolli / Enrico Dalla Valle Flavio Cobolli / Enrico Dalla Valle 3 5 Maxime Cressy / Maxime Janvier Maxime Cressy / Maxime Janvier 6 7 Vincitori: CRESSY / JANVIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Cressy / Janvier 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 F. Cobolli / Dalla Valle 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 M. Cressy / Janvier 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 F. Cobolli / Dalla Valle 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Cressy / Janvier 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 F. Cobolli / Dalla Valle 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Cressy / Janvier 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Cobolli / Dalla Valle 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Cressy / Janvier 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 F. Cobolli / Dalla Valle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Cressy / Janvier 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Cobolli / Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cressy / Janvier 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Cobolli / Dalla Valle 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 M. Cressy / Janvier 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Cobolli / Dalla Valle 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 M. Cressy / Janvier 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 1-3 → 2-3 F. Cobolli / Dalla Valle 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Cressy / Janvier 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Cobolli / Dalla Valle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-1 → 0-2 M. Cressy / Janvier 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. Kimmer Coppejans vs [LL] Matteo Gigante