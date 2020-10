Intervento chirurgico per Kiki Bertens: l’olandese non ci sarà agli Australian Open

Kiki Bertens non prenderà parte agli Australian Open 2021: attraverso i propri canali social, la tennista olandese ha infatti comunicato che nella giornata odierna ha subìto una operazione al tendine d’Achille. “L’intervento era l’unica via percorribile per poter tornare a giocare a tennis senza dolore durante gli allenamenti e le partite: salterò l’inizio della stagione 2021, dunque non sarò in Australia. Farò di tutto per rientrare più forte e nel minor tempo possibile“, ha dichiarato la ventottenne di Wateringen, che nell’ultimo torneo disputato (il Roland Garros) ha raggiunto il quarto turno perdendo dalla “nostra” Martina Trevisan con un doppio 6-4