Alexander Zverev e la risonanza magnetica fatta la mattina prima del match contro Sinner: “Non ero al 100% ma potevo scendere in campo”

Alexander Zverev “si è preso la rivincita” per la sconfitta al Roland Garros contro Jannik Sinner e, questo sabato, si è qualificato per la finale di Colonia, la sua seconda in due settimane nel torneo tedesco.

Sascha, nonostante la vittoria, a fine partita ha confessato di non sentirsi al 100%.

Il tedesco ha fatto una risonanza magnetica all’anca al mattino (il venerdì, aveva chiesto anche un medical time-out nel suo match di quarti) e anche se non era al meglio ha disputato un’ottima partita contro Jannik.

“non ero al 100%, ma potevo scendere in campo”.

Zverev, nella finale di oggi, affronterà l’argentino Diego Schwartzman.