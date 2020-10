Da Parma: Presentazione del torneo che si svolgerà dal prossimo 31 ottobre con le qualificazioni

Nell’entry list degli Internazionali di Tennis Città di Parma c’è anche Lorenzo Musetti. È stata diramata la lista degli iscritti all’ATP Challenger 80 organizzato un po’ a sorpresa da MEF Tennis Events: le qualificazioni inizieranno sabato 31 ottobre e la finale andrà in scena domenica 8 novembre. Il torneo sarà ospitato dal Palazzetto dello Sport Bruno Raschi, dal Tennis Club Parma (anche noto come Tennis Club Mariano) e dal Tennis Club President, già sede degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna vinti dallo statunitense Frances Tiafoe, che in finale si è imposto sul siciliano Salvatore Caruso con il punteggio di 6-3 3-6 6-4. Si giocherà su campi indoor in play-it.

Gli atleti iscritti – Primo giocatore dell’entry list il giapponese Yuichi Sugita: classe ’88, l’atleta nipponico che in carriera ha conquistato ben 11 titoli Challenger (oltre al successo nel torneo ATP 250 di Antalya nel 2019) è oggi numero 99 del mondo dopo aver occupato la trentaseiesima posizione del ranking ATP tre anni fa. Poi Andreas Seppi, istituzione del tennis italiano e della squadra di Coppa Davis capitanata da Corrado Barazzutti, alla terza presenza stagionale in un Challenger targato MEF Tennis Events. Iscritti anche il francese Gregoire Barrere, il bosniaco Damir Dzumhur, il serbo Nikola Milojevic, lo statunitense JJ Wolf e il tedesco Daniel Altmaier (giustiziere di Matteo Berrettini al terzo turno del Roland Garros), in totale sono quattro gli azzurri già certi di un posto nel tabellone principale del torneo. Oltre al suddetto Seppi, c’è innanzitutto Lorenzo Musetti. L’ex numero 1 del mondo under 18, protagonista di una cavalcata entusiasmante agli Internazionali BNL d’Italia in cui ha superato le qualificazioni e ha battuto Stanislas Wawrinka e Kei Nishikori prima di arrendersi a Dominik Koepfer, ha vinto a Forlì il primo trofeo Challenger della sua giovane carriera. Già tra i primi 150 giocatori del mondo, il talento di Carrara ha eliminato Pablo Cuevas al primo turno del torneo ATP 250 in corso a Santa Margherita di Pula, confermando il suo straordinario periodo di forma. Nella lista degli Internazionali di Tennis Città di Parma anche Federico Gaio, a caccia dell’ingresso nella top 100 del ranking mondiale, e Roberto Marcora, arrivato ad un passo dalla qualificazione nel tabellone principale del Roland Garros. “L’ATP ci ha chiesto di organizzare un torneo indoor a inizio novembre e noi abbiamo confermato la nostra disponibilità con entusiasmo. Chiaramente senza il supporto delle istituzioni un evento di questa portata non sarebbe neanche immaginabile” ha spiegato Marcello Marchesini presidente di MEF Tennis Events. Il secondo Challenger di Parma del 2020 prende forma.

Entry List

Yuichi Sugita 99

Andreas Seppi 102

Gregoire Barrere 106

Damir Dzumhur 113

Daniel Altmaier 122

J.J. Wolf 123

Jozef Kovalik 125

Nikola Milojevic 133

Federico Gaio 136

Cedrik-Marcel Stebe 137

Lorenzo Musetti 143

Tallon Griekspoor 144

Mohamed Safwat 146

Maxime Cressy 162

Kimmer Coppejans 171

Botic Van de Zandschulp 172

Filip Horansky 177

Dmitry Popko 178

Roberto Marcora 179

Mario Vilella Martinez 188

Benjamin Bonzi 194

Frederico Ferreira Silva 198

Juan Pablo Ficovich 200

(WC)

(WC)

(WC)

(SE)

(SE)

(Q)

(Q)

(Q)

(Q)

Alternates

1 Liam Broady 203

2 Maxime Janvier 206

3 Quentin Halys 209

4 Blaz Kavcic 209 (PR)

5 Cem Ilkel 213

6 Mathias Bourgue 214

7 Illya Marchenko 216

8 Tomas Machac 218

9 Gian Marco Moroni 224

10 Elliot Benchetrit 225

11 Zdenek Kolar 227

12 Constant Lestienne 229

13 Matteo Viola 230

14 Alexandre Muller 233

15 Filippo Baldi 235

16 Ulises Blanch 236

17 Hiroki Moriya 241

18 Alexey Vatutin 242

19 Marco Trungelliti 244

20 Tomas Martin Etcheverry 247