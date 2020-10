Ranking ITF Junior: Luca Nardi torna tra i primi 50 giocatori del mondo

Con gli ottavi di finale conquistati nel torneo Juniores del Roland Garros, Luca Nardi compie un significativo passo in avanti nella classifica ITF Under 18. Il tennista azzurro, classe 2003, guadagna infatti ben undici posti andandosi a posizionare al n.45 del ranking (eguaglia così la miglior classifica che già aveva raggiunto nel gennaio scorso): considerando che davanti al marchigiano ci sono ben trentacinque tennisti nati nel 2002, i quali non avranno più la possibilità di giocare nel circuito giovanile nel 2021, se le cose dovessero restare così Luca Nardi potrebbe ritrovarsi, tra qualche settimana, a pochi punti dalla Top-10.