Novak Djokovic evita qualsiasi scusa: “Fisicamente stavo bene, non avevo problemi, ma sono stato chiaramente battuto da un giocatore migliore di me”. Il prossimo torneo sarà quello di Vienna

Novak Djokovic, numero uno al mondo, ha subito una delle sconfitte più dure della sua carriera questa domenica, vincendo solo sette game nella finale del Roland Garros, battuto da Rafael Nadal per 6-0, 6-2 7-5. Il 33enne serbo ha evitato qualsiasi scusa alla fine della partita, dichiarando che il suo avversario era troppo più forte di lui oggi.

“Nadal ha mostrato la ragione per cui è il re della terra battuta. Non ho giocato come avrei voluto, ma lui è stato molto più bravo di me. Mi ha completamente sopraffatto. E’ stato perfetto nei primi due set. Fisicamente stavo bene, non avevo problemi, ma sono stato chiaramente battuto da un giocatore migliore di me”.

Il serbo ammette che le sue opinioni sulle condizioni di gioco sono state contraddette dai fatti. “Quando siamo arrivati qui ho pensato che queste condizioni più lente e pesanti fossero migliori per me che per Rafael, ma lui ci ha dimostrato ancora una volta che ci sbagliavamo completamente”.

Il prossimo torneo di Novak sarà quello di Vienna, in programma dal prossimo 24 ottobre, dove ha ricevuto una wild card.