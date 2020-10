ITF Monastir e Sharm El Sheikh: I Main Draw

ITF MONASTIR(TUN 15k cemento outdoor)

[1] Barbara Gatica vs Francesca Dell’edera

Chiara Catini vs Radka Zelnickova

Anna Ukolova vs Diana Maria Mihail

Chiraz Bechri vs Eliessa Vanlangendonck

[3] Maria Lourdes Carle vs Ekaterina Vishnevskaya

Marie Villet vs Darja Semenistaja

Sylvie Zund vs Angelina Graovac

Marija Semenistaja vs [8] Anna Ureke

[5] Ines Ibbou vs Rebeca Pereira

Olivia Gram vs Yasmine Mansouri

Louise Kwong vs Feryel Ben hassen

Katarina Kuzmova vs [4] Elena Malygina

[7] Dia Evtimova vs Chantal Sauvant

Laura Boehner vs Mina Hodzic

Maria Tanasescu vs Kathleen Kanev

Katherine Westbury vs [2] Yvonne Cavalle-reimers

[1] Sandra SamirvsBarbara BonicValeria Koussenkovavs Emilie LindhAnastasia Zolotarevavs Yelizaveta KarlovaEmma Davisvs [6] Dasha Ivanova

[3] Ekaterina Kazionova vs Ayan Broomfield

Noel Saidenova vs Yekaterina Dmitrichenko

Hala Fouad vs Daria Kudashova

Lamis Alhussein abdel aziz vs [7] Anna Morgina

[5] Gozal Ainitdinova vs Barbora Matusova

Nicole Fossa huergo vs Melody Hefti

Anna Ulyashchenko vs Valeriya Olyanovskaya

Zhibek Kulambayeva vs [4] Ganna Poznikhirenko

[8] Joanna Garland vs Sofia Sewing

Nadine Keller vs Mariia Tkacheva

Kira Pavlova vs Victoria Kalaitzis

Andjela Jocovic vs [2] Valeriya Strakhova