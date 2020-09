Roland Garros: Anche Stefano Travaglia raggiunge per la prima volta in carriera un terzo turno Slam. Ora la sfida con Rafael Nadal

Anche Stefano Travaglia dopo Lorenzo Sonego festeggia la prima volta al terzo turno di un torneo del Grand Slam.

L’azzurro, n.74 ATP, ha eliminato nel secondo turno del Roland Garros per 64 26 76(7) 46 62, dopo quasi quattro ore di lotta (prima vittoria al quinto set in carriera per il marchigiano), il giapponese Kei Nishikori, n.35 del ranking, che al Roland Garros ha raggiunto per tre volte i quarti (2015, 2017 e 2019).

Al terzo turno Travaglia sfiderà per la prima volta in carriera lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 del ranking e 12 volte vincitore del Roland Garros.

Determinanti per l’azzurro i tre set-point annullati nel tie-break del terzo set, nel momento migliore del 30enne di Shimane.

Con Travaglia che sotto per 4 a 6 annullava, come dicevamo complessivamente tre palle set, prima di aggiudicarsi la frazione al primo set point utile per 9 punti a 7.

Poi dopo aver perso il quarto set per 6 a 4, Nel quinto e decisivo set Stefano si portava in un attimo sul 5 a 1, grazie ai break nel secondo e sesto gioco.

Sul 5 a 1 Stefano, dal 30-15 cedeva la battuta a 30, ma nel game successivo piazzava il terzo break del set e al terzo match point utile chiudeva la partita per 6 a 2.