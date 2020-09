Nadal: “Il servizio da sotto? E’ parte del gioco, non lo vedo come mancanza di rispetto”

Da qualche tempo si sta parlando molto del “servizio da sotto”. No, non quello di Sara Errani… ma la soluzione adottata come una vera arma tattica per sorprendere l’avversario. Rispolverato da Kyrgios, oggi il più assiduo è il kazako Bublik, che lo usa con discreta frequenza, e successo. Ad Amburgo ne ha giocati alcuni vincenti contro Garin, per esempio, ed il cileno non l’ha presa benissimo, tanto da esclamare in un’occasione “cosa vuoi ottenere?”. I pareri al riguardo sono assai contrastanti. C’è chi lo osteggia totalmente, considerandolo una mancanza di rispetto per l’avversario; altri lo esaltano, pensando che sia una scelta bizzarra ma corretta. Occorre ricordare che secondo il regolamento, servire da sotto è un colpo assolutamente normale: non è affatto codificato che per iniziare il gioco si debba colpire la palla “dall’alto”; questa tecnica è diventata pressoché assoluta poiché mette chi serve in una condizione di vantaggio tecnico.

Pur restando la rimessa dal basso una soluzione al limite, è corretto sottolineare che a differenza del passato, quando si cercava di anticipare al massimo la risposta stando con i piedi molto vicini alla riga di fondo (scuola Agassi), da qualche tempo moltissimi giocatori hanno seguito la “scuola Nadal”, che molto spesso sul rosso (e non solo) risponde da molto lontano rispetto alla riga di fondo; questo gli concede più tempo per colpire in risposta, anche se così facendo apre moltissimo il campo a chi è al servizio, ed eventualmente si espone proprio ad un colpetto a sorpresa da sotto come rimessa in gioco. Anche Thiem risponde ultimamente da molto lontano, e sono vari i tennisti che preferiscono concedere campo rispondendo, per quindi correre subito in avanti dopo l’impatto. Con una posizione così arretrata, è ovvio l’esporsi ad un eventualmente servizio corto da sotto…

Per questo sono interessanti le parole pronunciate oggi dal “Rey de la cancha” Rafa Nadal sull’argomento battuta da sotto. “Il servizio da sotto come mancanza di rispetto? No. Se è un vincente, è un buona tattica, se è una soluzione perdente, non lo è. Tutto qua. Per esempio oggi per Mackenzie non è stata una buona tattica. Per Bublik, se funziona, è una ottima tattica. E’ parte del gioco. Non lo vedo come una mancanza di rispetto se lo fai con l’obiettivo di vincere il punto. E’ sempre la stessa cosa… se scegli quella soluzione per migliorare il tuo gioco o come una scelta tattica, io la supporto al 100%. Se giochi quel colpo con l’evidente intenzione di prendere in giro l’avversario, allora non va bene. Ognuno conosce dentro di sé quando lo fai con buone o cattive intenzioni. Per me non ci sono discussioni a proposito, è parte del regolamento, puoi farlo al 100%. E’ qualcosa che fa parte di te, se lo fai per il tuo bene o meno”.

Ricordiamo che proprio a Roland Garros 1989 fu giocato, probabilmente, il più famoso servizio dal basso di tutti i tempi: Michael Chang sorprese lo “Zar” Ivan Lendl nel loro storico match, con il severo n.1 ceco che andò su tutte le furie, arrivando a protestare addirittura con il giudice di sedia… Nel caos di quell’incontro, Lendl si era dimenticato che il servizio da sotto è, in fin dei conti, forse una furbata ma totalmente legittimo.

