Roland Garros: I risultati completi dei giocatori italiani nel Day 2. In chiusura di giornata arriva la sconfitta amara per Salvatore Caruso che ha sprecato contro Guido Pella

Niente da fare per Salvatore Caruso sconfitto all’esordio del Roland Garros.

Il siciliano si è arreso a Guido Pella con il risultato di 76 (6) 67 (4) 75 64 dopo 3 ore e 45 minuti di lotta.

Da segnalare che Caruso nel tiebreak del primo set ha mancato una palla set e poi nella terza frazione è stato avanti per 5 a 3 ed ha anche mancato due palle set sul servizio del suo avversario proprio nel nono game, prima di perdere poi la battuta per due volte consecutive e anche la frazione per 7 a 5.

Nel quarto parziale Salvatore avanti per 2 a 1 e battuta a disposizione subiva nuovamente il controbreak prima di cedere set e partita al decimo gioco quando perdeva il turno di battuta a 15 e l’incontro per 6 a 4.

Roland Garros – 1° Turno

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

1INC. Fabio Fognini vs Mikhail Kukushkin



GS Roland Garros Fabio Fognini [14] Fabio Fognini [14] 5 6 6 0 Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 7 3 7 6 Vincitore: Mikhail Kukushkin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 Mikhail Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Fabio Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Mikhail Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Fabio Fognini 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Mikhail Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Fabio Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 6-6 → 6-7 Fabio Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 5-6 → 6-6 Mikhail Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Fabio Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Mikhail Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Fabio Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Mikhail Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Fabio Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Mikhail Kukushkin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Fabio Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Mikhail Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Fabio Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Mikhail Kukushkin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Fabio Fognini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Mikhail Kukushkin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-A 4-3 → 5-3 Fabio Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Mikhail Kukushkin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Fabio Fognini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Mikhail Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Fabio Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Mikhail Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 Fabio Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Mikhail Kukushkin 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Fabio Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Mikhail Kukushkin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Fabio Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Mikhail Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Fabio Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 3-3 → 4-3 Mikhail Kukushkin 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Fabio Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Mikhail Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Fabio Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 0-2 → 1-2 Mikhail Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Fabio Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 14 – Ore: 11:00

Non prima delle ore 12

2INC. Corentin Moutet vs Lorenzo Giustino



GS Roland Garros Corentin Moutet Corentin Moutet 6 6 6 6 16 Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 0 7 7 2 18 Vincitore: Lorenzo Giustino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 16-18 Corentin Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 16-17 → 16-18 Lorenzo Giustino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 16-16 → 16-17 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 15-16 → 16-16 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 15-15 → 15-16 Corentin Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 15-14 → 15-15 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 14-14 → 15-14 Corentin Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 14-13 → 14-14 Lorenzo Giustino 0-15 0-30 0-40 13-13 → 14-13 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 12-13 → 13-13 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 12-12 → 12-13 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 11-12 → 12-12 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 11-11 → 11-12 Corentin Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 10-11 → 11-11 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 10-10 → 10-11 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 9-10 → 10-10 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 9-9 → 9-10 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 8-9 → 9-9 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 40-0 8-8 → 8-9 Corentin Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 7-8 → 8-8 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 7-7 → 7-8 Corentin Moutet 7-6 → 7-7 Lorenzo Giustino 0*-0 0*-15 15*-15 15*-30 15*-40 30*-40 6-6 → 7-6 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Corentin Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Lorenzo Giustino 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 Lorenzo Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Corentin Moutet 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Lorenzo Giustino 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Corentin Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 4-0 → 5-0 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Lorenzo Giustino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Corentin Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 3 – Ore: 11:00

1INC. Aliona Bolsova vs Jasmine Paolini



GS Roland Garros Aliona Bolsova Aliona Bolsova 4 3 Jasmine Paolini Jasmine Paolini 6 6 Vincitore: Jasmine Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Aliona Bolsova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-5 → 2-5 Aliona Bolsova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 Aliona Bolsova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-3 → 0-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Aliona Bolsova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Aliona Bolsova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Aliona Bolsova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-3 → 3-4 Aliona Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Aliona Bolsova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Aliona Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2INC. Emilio Gomez vs Lorenzo Sonego



GS Roland Garros Emilio Gomez Emilio Gomez 7 3 1 7 3 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 6 6 6 Vincitore: Lorenzo Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Emilio Gomez 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Emilio Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Emilio Gomez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 1-2 → 2-2 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 1-1 → 1-2 Emilio Gomez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Emilio Gomez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Emilio Gomez 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 5-2 → 5-3 Emilio Gomez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Emilio Gomez 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Emilio Gomez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Emilio Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Emilio Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Emilio Gomez 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Emilio Gomez 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Emilio Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Emilio Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 3-3 → 3-4 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Emilio Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Emilio Gomez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Emilio Gomez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Emilio Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Emilio Gomez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Emilio Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Emilio Gomez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Emilio Gomez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Emilio Gomez 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 11:00

3INC. Guido Pella vs Salvatore Caruso



GS Roland Garros Guido Pella Guido Pella 7 6 7 6 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 6 7 5 4 Vincitore: Guido Pella Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Salvatore Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Guido Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Guido Pella 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Guido Pella 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Salvatore Caruso 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Guido Pella 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 Salvatore Caruso 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Guido Pella 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Salvatore Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Guido Pella 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-5 → 6-5 Salvatore Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Guido Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A A-40 3-5 → 4-5 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Guido Pella 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Guido Pella 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Guido Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Guido Pella 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Guido Pella 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 5-5 → 5-6 Guido Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Guido Pella 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Guido Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Guido Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 30-15 40-30 1-2 → 2-2 Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Guido Pella 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Salvatore Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Guido Pella 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Guido Pella 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Salvatore Caruso 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Guido Pella 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Salvatore Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Guido Pella 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Guido Pella 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Guido Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 10 – Ore: 11:00

1INC. Monica Puig vs Sara Errani