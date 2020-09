WTA Roma: Il Main Draw. Saranno almeno tre le azzurre ai nastri di partenza

Parte Alta

(1) Halep, Simona vs Bye

Sevastova, Anastasija vs (WC) Paolini, Jasmine

(WC) Giorgi, Camila vs Yastremska, Dayana

Anisimova, Amanda vs (16) Vekic, Donna

(10) Rybakina, Elena vs Alexandrova, Ekaterina

Bouzkova, Marie vs Tomljanovic, Ajla

Putintseva, Yulia vs Peterson, Rebecca

Bye vs (8) Martic, Petra

(3) Kenin, Sofia vs Bye

(SE) Azarenka, Victoria vs (WC) Williams, Venus

Qualifier vs (WC) Zvonareva, Vera

Siniakova, Katerina vs (15) Kerber, Angelique

(9) Muguruza, Garbiñe vs Stephens, Sloane

Jabeur, Ons vs Gauff, Cori

(WC) Cocciaretto, Elisabetta vs Qualifier

Bye vs (7) Konta, Johanna

Parte Bassa(5) Bertens, Kikivs ByeQualifier vs Hercog, PolonaSwiatek, Igavs QualifierQualifier vs (12) Vondrousova, Marketa

(14) Kontaveit, Anett vs Garcia, Caroline

Pera, Bernarda vs Kuznetsova, Svetlana

Pavlyuchenkova, Anastasia vs Zhang, Shuai

Bye vs (4) Svitolina, Elina

(6) Bencic, Belinda vs Bye

Goerges, Julia vs Qualifier

Linette, Magda vs Ostapenko, Jelena

Hsieh, Su-Wei vs (11) Mertens, Elise

(13) Riske, Alison vs Qualifier

Qualifier vs Teichmann, Jil

Strycova, Barbora vs Kudermetova, Veronika

Bye vs (2) Pliskova, Karolina