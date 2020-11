Il rendimento delle italiane nel 2020: Cocciaretto in finale nel 125k di Praga, per Giorgi solo una semifinale a Palermo

Archiviata, ormai da qualche giorno, la stagione 2020 del circuito WTA, è giunto il momento di trarre i primi bilanci pur considerando che la stagione è stata pesantemente condizionata dall’emergenza Coronavirus. Camila Giorgi si conferma la numero uno d’Italia (attualmente n.75 del mondo) con una semifinale raggiunta nel WTA International di Palermo; alle sue spalle troviamo Martina Trevisan, protagonista della splendida cavalcata al Roland Garros, e Jasmine Paolini, che quest’anno non è mai riuscita ad andare oltre il secondo turno nei tornei WTA a cui ha preso parte.

L’unica giocatrice italiana, tra le prime dieci, capace di raggiungere una finale è stata Elisabetta Cocciaretto: la giovane tennista marchigiana si è spinta fino all’ultimo atto del WTA 125k di Praga (Repubblica Ceca), torneo nel quale raggiunse il quarto ostacolo Jessica Pieri.

75. Camila Giorgi

Miglior risultato: SF – WTA International Palermo (ko vs Fiona Ferro)

Slam: Australian Open R3, US Open R2, Roland Garros R1

84. Martina Trevisan

Miglior risultato: QF – Roland Garros (ko vs Iga Swiatek)

Slam: Australian Open Q+R1, Roland Garros Q+QF

95. Jasmine Paolini

Miglior risultato: R2 – WTA International Palermo (ko vs Aliaksandra Sasnovich) / WTA International Istanbul (ko vs Polona Hercog)/Roland Garros (ko vs Petra Kvitova)

Slam: Australian Open R1, US Open R1, Roland Garros R2

130. Sara Errani

Miglior risultato: QF – WTA International Palermo (ko vs Fiona Ferro)

Slam: Australian Open Q1, Roland Garros Q+R2

134. Elisabetta Cocciaretto

Miglior risultato: F – WTA 125k Praga (ko vs Kristina Kucova)

Slam: Australian Open Q+R1, Roland Garros Q2

166. Giulia Gatto-Monticone

Miglior risultato: R3 – WTA 125k Praga (ko vs Cagla Buyukakcay)

Slam: Australian Open Q3, Roland Garros Q3

189. Martina Di Giuseppe

Miglior risultato: R2 – WTA 125k Praga (ko vs Robin Anderson)

Slam: Australian Open Q2, Roland Garros Q2

292. Jessica Pieri

Miglior risultato: R4 – WTA 125k Praga (ko vs Ivana Jorovic)

Slam: nessun torneo disputato

302. Martina Caregaro

Miglior risultato: R2 – ITF $25.000 Potchefstroom (ko vs Joanne Zuger) / QF – ITF $15.000 Cordenons (ko vs Federica Di Sarra)

Slam: nessun torneo disputato

309. Stefania Rubini

Miglior risultato: QF – ITF $25.000 Grado (ko vs Alexandra Cadantu) / SF – ITF $15.000 Ortisei (ko vs Federica Di Sarra)

Slam: nessun torneo disputato