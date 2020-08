Challenger Praga: LIVE le Semifinali con il dettaglio. Stan Wawrinka in finale (Video)

Stan Wawrinka (ATP 17) si è qualificato per la finale del Challenger di Praga. Il tennista vodese ha avuto la meglio in semifinale su Michael Vrbensky (402) in tre set con il punteggio di 5-7 6-3 6-3. Il giovane ceco è stato bravo a strappare due volte il servizio allo svizzero e ad aggiudicarsi il primo set, il 35enne si è però prontamente riscattato non lasciando scampo al suo avversario nelle due frazioni seguenti.

L’elvetico ora aspetta di sapere chi tra Pierre-Hugues Herbert e Aslan Karatsev sarà il suo avversario nell’ultimo atto, in programma domani.

Challenger Praga – Semifinali – Terra

