Marcel Granollers ha avuto il covid-19 nel mese di Marzo. Lo spagnolo è partito regolarmente per New York

Marcel Granollers, uno dei primi tennisti ad arrivare a New York per giocare nei tornei di Cincinnati e US Open, è uno dei giocatori che andrà nella Grande Mela per giocare solo in doppio, anche se, grazie alla sua classifica dei singolare (150°), ha molte possibilità di entrare all’ultimo minuto per eventuali sostituzioni.

Secondo il quotidiano spagnolo ‘Marca’ questa domenica, Granollers ha fatto un test in Spagna, dove ha trovato la presenza di anticorpi coronavirus nel suo corpo, il che significa che ha contratto la malattia alcuni mesi fa. Lo spagnolo crede di aver avuto il covid-19 nel mese di Marzo.