Fuori dalla bolla... niente: gli Stati Uniti annullano tutti i Challenger e l'ITF

In un momento in cui i dettagli per l’edizione di quest’anno degli US Open, giocata all’interno di una bolla a Flushing Meadows, New York, sono in fase di definizione, la North American Tennis Federation (USTA) continua a cancellare tutti gli eventi di categoria inferiore per problemi di sicurezza.

Tutti i tornei challenger e futures del mese di settembre negli Stati Uniti sono stati cancellati. La lista comprende due tornei Cary, North Carolina, nella settimana del 14 settembre e Columbus, Ohio, nella settimana del 21 settembre, entrambe delle serie 80.

I futures cancellati sono quelli a Champaign, Illinios, nella settimana del 14 settembre e a Fayetterville, Arkansas, e l’ITF femminile a Lubock, Texas, entrambi nella settimana del 21 settembre.