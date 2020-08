Us Open: Bianca Andreescu non ci sarà. Anche Fiona Ferro dà forfait

Bianca Andreescu, ventenne che nel 2019 ha vinto il suo primo titolo del Grand Slam agli Us Open in modo sorprendente, quest’anno non difenderà il titolo in un’edizione che sarà diversa, senza pubblico e disputata all’interno di una bolla a Flushing Meadows.

La canadese, che non era iscritta a Cincinnati, ha annunciato la sua decisione sui social network. La decisione della Andreescu riguarda più le questioni fisiche che l’intera situazione covid-19, dato che non gareggia da ottobre 2019 a causa di un infortunio al ginocchio. “Ho preso la difficile decisione di non tornare a New York quest’anno. Sono concentrato sulla mia forma fisica e voglio tornare a competere al mio livello migliore. Tutta questa situazione non mi ha permesso di prepararmi nel modo migliore”.

Fiona Ferro, numero 44 nella classifica mondiale e prima vincitrice del torneo WTA post pandemico della scorsa settimana a Palermo, è stata l’ultima tennista ad annunciare che non andrà a New York e non giocherà quest’anno a Cincinnati e agli US Open.

La 23enne francese è una delle giocatrici più in forma del momento, avendo vinto tutte e 15 le partite dalla quarantena in poi tra esibizioni e eventi ufficiali.