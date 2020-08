Viktoriya Tomova ed i contrastanti test sul coronavirus

Viktoriya Tomova ha rilasciato delle dichiarazioni ad un portale bulgaro in merito a quanto è accaduto a Palermo. La bulgara ha specificato di avere avuto il Covid in Serbia ed è arrivata in Italia, dopo avere svolto i vari esami del caso, risultati negativi. Dopo essere atterrata in Sicilia, è ovviamente risultata positiva al sierologico, chiusa in hotel e sottoposta a tampone, che non ha dato un esito.

Secondo Tomova è poi stato fatto un secondo tampone sia a lei che al padre, risultato negativo. Le è stato poi fatto un terzo test, risultato poi definito che ha dato responso positivo. Tornata in Bulgaria, è stata sottoposta ad 8 test in 8 giorni che han sempre dato esito negativo. Una vicenda decisamente particolare.





Un Grazie a Dizzo