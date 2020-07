Simona Halep: ” la mia ansia per l’idea di dover viaggiare su un aereo per un volo internazionale, ho preso la dura decisione di cancellarmi da Palermo”

Queste le dichiarazioni di Simona Halep dopo aver rinunciato alla wild card per il torneo di Palermo.

“Dato il recente aumento di casi di covid-19 in Romania e la mia ansia per l’idea di dover viaggiare su un aereo per un volo internazionale, ho preso la dura decisione di cancellarmi da Palermo. Voglio ringraziare il direttore del torneo e il ministro della salute per i tentativi fatti nei miei confronti”.