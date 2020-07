Altra polemica con Novak Djokovic protagonista (non per colpa sua)

Novak Djokovic è una specie di calamita per polemiche di ogni tipo, anche quando non è lui a crearle.

A conclusione del suo viaggio in Bosnia è stato insignito dell’onoreficenza dell’Ordine della Repubblica Srpska (per semplificare la parte Serba della Bosnia), cosa che in sé sembrerebbe buona, ottima, ma che sta suscitando molte polemiche per il fatto di essere stata in passato data a personaggi come Milosevic e Mladic.

L’onoreficenza è stata poi consegnata da Dodik, che è sotto sanzione da parte degli USA.

