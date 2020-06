Dominic Thiem vince le Austrian Tennis Series

Dominic Thiem, numero tre al mondo, rimane il giocatore più attivo nel periodo post-quarantena. Dopo aver vinto il primo torneo dell’Adria Tour a Belgrado, il 26enne austriaco ha collezionato un altro titolo, questa volta le Austrian Tennis Series disputate alla periferia di Vienna, la capitale del suo paese.

In una partita senza molta storia o difficoltà, l’idolo di casa ha sconfitto il connazionale David Pichler, 24 anni e numero 343 nella classifica ATP, per 6-2 e 6-0, in meno di un’ora.

Thiem, che nei giorni scorsi è stato pesantemente criticato per non aver rispettato alcun tipo di isolamento dopo essere venuto a contatto con diversi infetti da coronavirus, è già in Francia, dove sfiderà questo sabato nell’Ultimate Tennis Showdown, il torneo della Mouratoglou Academy, David Goffin.

